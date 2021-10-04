Bu serginin geliri öğrencilere - Son Dakika

Protokol üyelerinin ve açılışa katılan konukların büyük beğenisini kazanan sergi, 14 Ekim tarihine kadar açık olacak. Sergide satışa sunulan eserlerden elde edilen gelirle de öğrencilere burs imkanı sunulacak.

Naht Sanatı ve Suluboya Resim Sergisi'nin açılışına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Eğitime Katkı Derneği Başkanı Süleyman Sami İlker, Naht Sanatçısı Hasan Kabadağ, suluboya resim çalışmalarını yapan Amatör Ressam Ahsen Hilal Tuncay ve konuklar katıldı. Serginin açılış kurdelesi kesildikten sonra dua okundu. Daha sonra açılış konuşmaları yapıldı. Eğitime Katkı Derneği Başkanı Süleyman Sami İlker, Türk Kadınlar Konseyi Onursal Üyesi Mübeccel Kafkaslı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, açılışta birer konuşma yaptı. Sergiden elde edilen gelirlerin öğrencilere burs olarak döneceği belirtildi. Eserleri inceleyen protokol üyeleri ve konuklar; sanatçılara övgülerini sundu. Naht Sanatı ve Suluboya Resim Sergisi'nin 14 Ekim tarihine kadar Fatih Sergi Salonu'nda konuklarını ağırlayacağı belirtildi.