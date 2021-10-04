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Büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi sokak hayvanları için protokol imzaladı - Son Dakika

Büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi sokak hayvanları için protokol imzaladı

04.10.2021 14:02
Büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi sokak hayvanları için protokol imzaladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmanın startını verdi.

Büyükşehir'in Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında Kocaeli'nin yanı sıra tüm Türkiye'deki engelli hayvanlar için yürüteçler yapılacak.

2014 yılında faaliyete geçen Kandıra Yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 'Sokak Hayvanları Eylem Planı' kapsamında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürüldü.

11 İLÇE BELEDİYESİYLE PROTOKOL

Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nı açan Büyükşehir, aynı zamanda 11 ilçe belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında 11 ilçede açılacak sokak hayvanları bakımevleri için tüm destekleri sağlayacak.

GENİŞ KATILIM

Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Güngör Dokuzlar, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, KOHAYDER Başkanı Gonca Çelik, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, Gölcük Hayvan Hakları Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Oktay Öner, Kocaeli Can Dostları Hayvanlar ve Doğa İçin Organizasyon Derneği Başkanı Reşat Akın katıldı. Önceki gün ağabeyi Şemsettin Aygün'ü kaybeden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise programa katılamadı. Programa Derince Belediye Başkan Yardımcı İbrahim Şirin katılım sağladı.

"DENETİME HER ZAMAN AÇIK"

Programda konuşan Başkan Büyükakın, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nın önemine değinerek, "İçinde bulunduğumuz bu alan önceki dönem Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu döneminde hazırlandı. Örnek bir çalışma oldu. Bir hayvan hapishanesi değil, bir misafirhane gibi çalıştı. Hayvan severlerin denetimine her zaman açık olan bir mekân oldu. Burayı hayvanların gerçekten mutlu olduğu bir alana çevirelim diye düşündük" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Kocaeli genelinde hayvanlarla ilgili yeni bir sistem kurmak istediklerini ve bu kapsamda tüm belediye başkanları ile görüştüklerini belirten Başkan Büyükakın, "İlçe belediyelerimizde bu mekânın benzeri butik bakımevleri kuracağız. Kaza sonucu felç olan, ayaklarını kaybeden hayvanlar için burada adeta bir hastane kurulmuş olacak. Türkiye'de önemli bir şeye de öncülük etmiş olacağız. Dünya sadece insanların değil, tüm canlıların yaşaması içindir. Biz bu dünyadaki tüm canlılara merhametle bakmalıyız. Hayvanlar bizim için mal değil, vahşice öldürülüp kürkleri alınacak canlılar değildir" ifadelerini kullandı.

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Hayvanlara keyfi müdahale edilmesine sert tepki gösteren Başkan Büyükakın, "Keyfimiz için bir canlıyı mal edinip ses tellerini keserek canilik yapan insanlar değiliz. Biz kurduğumuz sistemle buna müsaade etmeyeceğiz. Bu tür vahşiliklere asla ve asla göz yummayın. Böyle bir şey duyarsanız mutlaka şikâyet edin. İlçe belediye başkanlarımız proje kendilerine sunulduğunda hepsi hazırız dediler. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde uygun mekânların kurulması için kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Bu çalışma ile ilçelerden buraya hayvan taşıma sıkıntımız da olmayacak" şeklinde konuştu.

DİĞER İLLLERİN İHTİYAÇLARI

Kasaba'da hayvanlar için yürüteçler yapılacağını söyleyen Başkan Büyükakın,"Diğer illerde de ihtiyaçların karşılanması için çaba göstereceğiz. Burası adeta bir protez merkezi de olacaktır. Burası gerçekten güzel bir merkez olacak. Bu vatanın evlatlarına yakışır bir yer olacak. 11 ilçe belediyemizle bunu yapacağız" diye konuştu.

FELÇLİ KEDİYE MAMA YEDİRDİ

Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve hayvan severler Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nı gezerek incelemede bulundu. Başkan Büyükakın, geçtiğimiz hafta bir aracın altında kalan ve yürüteç takılan bir kediyi severek elleriyle mama yedirdi.

Büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi sokak hayvanları için protokol imzaladı

Sokak Hayvanları, Hisarcık, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi sokak hayvanları için protokol imzaladı - Son Dakika


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