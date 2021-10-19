Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola ziyareti - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi uğurlama töreni düzenlendi. Erdoğan, törenin ardından Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'na gitti. Havalimanı yolundaki billboardlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'nun ve iki ülke bayrağının bulunduğu "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" çağrısını içeren fotoğrafa yer verildiği görüldü.