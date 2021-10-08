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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

08.10.2021 18:01
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Altınbaş Üniversitesi'nden 'uluslararası ilişkiler' dalında fahri doktora unvanı verildi.

? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Altınbaş Üniversitesi'nden 'uluslararası ilişkiler' dalında fahri doktora unvanı verildi. Kalın, 'Fahri doktora unvanını bana tevdi etme inceliğinde ve lütfunda bulunan üniversitemize, konsey üyelerine, yönetimine çok teşekkür ediyorum, mahcup ettiniz' dedi.

Altınbaş Üniversitesi 2021 ? 2022 akademik yılı resmi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a fahri doktora unvanı ve beraat takdim edildi. Kalın, takdim töreninin ardından akademik yılın açılış dersini de verdi.

Üniversitenin Mahmutbey kampüsünde düzenlenen açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Vakkas Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

KALIN: ÜNİVERSİTE BÜYÜK DÜŞÜNÜRLERLE ÇIKILAN BİR YOLCULUK

'İlim, İrfan, Hikmet: Niçin Öğreniyoruz" konulu açılış dersini veren İbrahim Kalın, 'Üniversite dediğiniz zaman aklıma, büyük düşünürlerle, bilim insanlarıyla, üstatlarla, rehberlerle çıkılan bir yolculuk geliyor. Üniversitenin kalitesi kişiye hayal etme gücünü kazandırmasındadır diye düşünüyorum. Bilginin artık çok mekanik olarak aktarıldığı bir çağda size bilginin ötesinde ilmi, ilmin ötesinde irfanı, irfanın üzerinde hikmeti verebilen bir üniversitenin ancak başarılı olabileceğini düşünüyorum' dedi.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İMKAN ANLAMINDA İYİ YERLERDE

Türk üniversitelerinin imkan ve altyapı anlamında çok daha iyi yerlerde olduğunu söyleyen Kalın, 'Türkiye'de 204 üniversitemiz var. Bu üniversitelerde okuyan 8 milyona yakın öğrencimiz, binlerce akademisyenimiz bulunuyor. Bu imkanların içini dolduracak, akademik, ilmi, entelektüel manada bir üst seviyeye taşıyacak, yeni ufuklara açılmamızı sağlayacak adımlar yine buralarda atılacak. İyi eğitim, iyi bir hoca dikte eden değil işaret yoluyla öğreten kişi demektir. Çünkü öğrencisinin zekasına güvenen kişi demektir. Üniversite eğitiminde de umarım size işaret edilen yerler kutlu, bereketli, doğru ve güzel yerler olur. Eminim kendinize seçeceğiniz istikamette iyinin, güzelin ve doğrunun buluştuğu, birleştiği birbirine bütünlediği, tamamladığı yerler olacaktır. Umarım zihnen, ruhen, kalben çıkacağınız bu yolculukta en güzel işaretler karşınıza çıkacak ama işaretlerin büyüsüne kapılmayıp siz yolunuza devam edeceksiniz. Gittiğiniz yerlerde sizler de izler, işaretler bırakacaksınız' diye konuştu.

'TEŞEKKÜR EDİYORUM, MAHCUP ETTİNİZ'

Öğrencilere yeni akademik yılda başarılar dileyen Kalın, '2021-2022 akademik yılının verimli, bereketli, uğurlu, iyinin, güzelin, doğrunun yükseldiği bir yıl olmasını diliyorum. Altınbaş Üniversitesi'ne tüm camiasına başarılar diliyorum. Fahri doktora unvanını bana tevdi etme inceliğinde ve lütfunda bulunan üniversitemize, konsey üyelerine, yönetimine çok teşekkür ediyorum, mahcup ettiniz. Bu yolculukta hepinize başarılar diliyorum. 4 yıl sonra üniversiteden mezun olurken daha iyi, güzel, doğru insanlar olarak, kendini çok daha iyi yetiştirmiş insanlar olarak, hayata hazır birer birey olarak yolunuza devam etmenizi diliyorum' ifadelerini kullandı.

ALTINBAŞ: ÖĞRENCİLERİN TAM DONANIMLI MEZUN OLMALARI ARZUMUZ

Öğrencilere her imkanı sunduklarına dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş da 'Altınbaş ailesi olarak yola çıkarken bugünleri hayal etmiştik, üniversiteyi öyle kurduk. 10 yıl bitti 11'inci eğitim yılına girdik. Üniversitenin istenilen kaliteye ulaşabilmesi için İngilizce mükemmel ders verebilen hocalarınızın olması gerekiyor. Maliyeti var ama kuruluşundan beri kararlılıkla bu şekilde devam ediyoruz. Yeni başlayan öğrencilerimizin 4 yılın sonunda bu kurumdan tam donanımlı ayrılmaları en büyük arzumuz. Öğrencilerimizin şartlarını iyileştirmek için azami gayret gösteriyoruz. Yeni akademik yılı bütün arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

PROF. DR. ERHAN: DERSLERİ ONLİNE ORTAMA DA KOYDUK

Yeni akademik yılın başarı dolu geçmesini temenni eden Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise '2 hafta önce 2021-2022 akademik yılı derslerine yüz yüze olarak başladık. Pandemi nedeniyle devam konusunda zorlanan öğrencilerimiz var. O nedenle bu yıldan itibaren derslerin tamamını aynı zamanda online ortama da koyduk. 12 bin öğrencimiz var. Türkiye genelinde öğrenci sayısına göre en fazla uluslararası öğrencinin olduğu üniversiteyiz. Öğrencilerimizin yüzde 47'si 112 farklı ülkeden geliyor, sayı bu yıl da artacaktır. Bu yıl bir ilke imza atıyoruz. Mezun yabancı öğrencilerimizin sayısı 2 bini geçti. Bulundukları ülkelerde 'Altınbaş Üniversitesi küresel büyükelçilik' unvanı vereceğiz, gönüllü temsilci olarak çalışacaklar. Araştırma bütçemizi yüzde 1'den 4'e çıkardık. Kuluçka merkezimizi ve teknoloji transfer ofisimizi tamamladık? diye konuştu.

Prof. Dr. Erhan, "Üniversitemiz, özellikle akademik ve araştırma alanında dünyaca ünlü THE Impact Rankings gibi endekslerde ilk bine, ayrıca Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında ilk 20'ye girdi. Bu yükseliş devam ederken, Türkiye'den de birçok üniversitenin ilk bine gireceği yeni bir döneme giriyoruz. Sağlık ve teknolojik alanında ciddi buluşlara imza atılıyor. Patent sayısı her gün artıyor. Türkiye, bilim ile kalkınacağı yeni bir sürece giriyor. Bu anlamda hem içinde olan hem de dışardan gözlemleyen biri olarak çok müsterihim. Bir aşama geçildi. Hep birlikte biraz daha gayretle Türkiye ilim ve bilim alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin sonunda 2020-2021 akademik yılında üstün performans gösteren akademisyenlere ve idari personele 'Altınbaş Performans Ödülleri' de takdim edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Türkiye, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ - Son Dakika
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