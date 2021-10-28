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CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI - Son Dakika

CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI

28.10.2021 11:12

MANAVGAT'taki büyük orman yangınında zarar gören Karaöz Mahallesi'nin Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt tek camisi de hasar gördü.

MANAVGAT'taki büyük orman yangınında zarar gören Karaöz Mahallesi'nin Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt tek camisi de hasar gördü. Yıkılan Karaöz Camisi'nden geride, sadece minaresi kaldı. Caminin, iki katlı ve Selçuklu mimarisinde yeniden inşa edileceği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkıp 10 gün devam eden orman yangınında 59 mahalle etkilendi, 7 kişi yaşamını yitirdi. Yangın, sınır ilçeler İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'taki ormanlara da zarar verdi. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen yangında, 70 bin hektar alan yandı.

Yangının en fazla zarar verdiği mahallelerden biri Kalemler, diğeri de Karaöz oldu. Karaöz Mahallesi'nde çok sayıda konut zarar görürken, yıkım işlemleri ise devam ediyor. Hafif hasarlı evler onarılarak mağdurlara teslim edildi, ağır hasarlı evler ise yıkılıp projeleri hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yangın mağdurları için TOKİ iş birliğiyle yapılacak evlerin mimarisini bölgeye özgü olarak hazırladı.

CAMİSİZ MİNARE

Yangında zarar gören yerlerden biri de mahallenin cumhuriyet ile yaşıt tek camisi oldu. Karaöz Camisi'nin yanmış halini gören Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkımı için talimat verdi. Yıkılan caminin hafriyatları taşındı. Alanda düzenlemeler yapıldı ve geride minaresi kaldı. Mahallenin girişindeki camisiz minare, görüntüsüyle ilgi çekti. Cami yapılana kadar yakınlardaki bir daire mescide çevrildi. Burada ibadet eden cemaat ise caminin inşaatının yapılacağı günü beklediklerini ifade etti. Caminin iki katlı ve Selçuklu mimarisinde inşa edileceği öğrenildi.

Mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım, caminin yangında zarar gördükten sonra yıkımı için işlemlerin başladığını ve yalnızca minaresinin kaldığını söyleyerek, 'Şimdilik mescitle idare ediyoruz. Mahallemizin tek camisiydi. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıttı. Eski taş örme tekniğiyle inşa edilmişti" dedi.

CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI
CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI
CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI
CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI
CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI
CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI
CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI
CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI
CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Manavgat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI - Son Dakika


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