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Didim, sonbaharda "soğuk" ülkelerden misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor - Son Dakika

Didim, sonbaharda "soğuk" ülkelerden misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor

19.10.2021 11:05
Didim, sonbaharda

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesi, sonbaharda Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen turistleri ağırlıyor.

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesi, sonbaharda Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen turistleri ağırlıyor.

Dünyaca ünlü Altınkum Plajı ve koylarının yanı sıra Miletos Antik Kenti ve Apollon Tapınağı'yla ziyaretçilerini ağırlayan Didim, bu yılın 9 ayında 450 bin turiste ev sahipliği yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, AA muhabirine, Aydın'ın ziyaretçilerine dört mevsimi bir arada sunabilen geniş bir turizm perspektifine sahip olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde sektörle koordineli çalıştıklarını aktaran Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Aydın'daki turizmi 12 aya yayma hedefiyle çalışmalarımızı hızlıca yürüttük. Özellikle Didim turizmin cennet köşelerinden biri. Buradaki tesislerimiz günden günde artan niteliğe sahip. Bu performans da bizi mutlu ediyor. Bununla da birlikte Didim, bu yıl Rusya, Polonya ve Ukrayna pazarında ciddi bir rağbet gördü. Daha önce İngiliz turistin yoğun olduğunu biliyoruz. Turizmin 12 aya yayılması konusunda otellerimizi teşvik ettik. Özellikle Priene Antik Kenti, Miletos Antik Kenti ve Apollon Tapınağı'yla dörtlü kültür paketi de sunduk."

Tuncer, geçen yıl salgın koşullarında yalnızca 94 bin turisti kentte ağırlayabildiklerini anımsatarak, bu sezonun oldukça bereketli olduğunu ifade etti.

Turistler Didim'de huzur buldu

Ailesiyle Rusya'dan tatile gelen İrina Burova, ilk kez geldiği Didim'i çok sevdiğini söyledi.

Tatilinin keyifli geçtiğini aktaran Burova, "Özellikle havasını çok seviyorum. Bir de her şey dahil olması beni ayrıca çekiyor. Çünkü odalar ve yemekler çok güzel. Türkiye bizim ülkemize göre çok sıcak ve tatil için ideal bir ülke." dedi.

Salgının stresini burada attığını vurgulayan Burova, "Virüs olduğunu buraya gelince unutuyorum. Çünkü buranın temiz olduğunu ve hijyene önem verdiğini görüyorum. Bu olay bizi korkutmuyor çünkü burada kendimi güvende hissediyorum. Ege Bölgesi'ni çok beğeniyorum. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Burayı arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. Bu dönemde başka ülkeler çok soğuk ama Türkiye öyle değil çok sıcak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan gelen Alena Riazantseva ise Türkiye'nin farklı illerini gezdiğini, Didim'in insanı iyileştiren ayrı bir havasının olduğunu kaydetti.

Salgın dolayısıyla yurt dışındaki bazı insanların tedirgin olduğunu aktaran Riazantseva, "Her şey yolunda ve buraları çok sevdim. Bu koronavirüs bütün dünyada var. O yüzden burada olduğum için de tehlikede görmüyorum kendimi. Türkiye'de özellikle herkesin dikkat ettiğini gözlemledim. Otellerde çalışanlar dışarıda da vatandaşlar maske takmaya özen gösteriyor." diye konuştu.

"Kendimize Türkiye'yi yakın görüyoruz"

Rus Elena Chernysheva ise yılda bir kez senelik izin kullandıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, iznimizi burada kullanıyoruz. Bizim için önemli olan otelin kendisi mi yoksa ilçenin sahili mi? Didim'de ikisini de bulduk. Özellikle ailece vakit geçirilebilecek bir yer. Havasını, insanlarını çok beğeniyoruz. Sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığımda insanlara buraları öneriyorum. Türkiye'yi seçin ve buraya gelin çünkü burada size arkadaşça yaklaşıyorlar."

Nadezda Domanova da Rusya'da bu mevsimde böylesi güzel havayı bulmanın imkansız olduğunu belirterek, "Salgından dolayı hiç tatile çıkamamıştık. O yüzden ilk fırsatta tatile çıktık ve Türkiye'ye geldik. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Rusya'nın yarısından çoğu Türkiye'yi tercih ediyor. Burada kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz. Özellikle Türkler çok sıcakkanlı ve herkesle rahat konuşabiliyoruz. Çünkü kendimize Türkiye'yi yakın görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Lapeshina Violetta ise "Burada tatil yapmak çok keyif verici. Özellikle Kovid-19 döneminde tatil yapılacak en güvenli ülkelerden biri de Türkiye." dedi.

Ukrayna, Aydın, Rusya, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Didim, sonbaharda 'soğuk' ülkelerden misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim, sonbaharda "soğuk" ülkelerden misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor - Son Dakika
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