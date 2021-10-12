Karaağaç kabağı adına festival düzenlenecek - Son Dakika

İstanbul lokantalarının tatlı için tercih ettiği Edirne Karaağaç kabağı adına festival düzenlenecek.

Tarihi Tunca ve Meriç köprüleri geçilerek gidilen, tarihi tren garı ve müzelere ev sahipliği yapan, kafeler ve lokantaların bulunduğu küçük bir sahil kasabasını andıran, Edirne'nin sayfiyesi konumundaki 10 bin nüfuslu Karaağaç Mahallesi tarımsal üretimiyle de ön plana çıkıyor.

Meşhur tava ciğerinin yoldaşı acı biber, ayşekadın fasulye ve patlıcanın yanı sıra birçok restoranın tatlı için özel sipariş ettiği bal kabağı da bölgede üretilen önemli ürünler arasında bulunuyor.

Edirne Valiliğince, kabağın daha geniş kitlelere tanıtımı amacıyla geleneksel hale getirilmesi planlanan Karaağaç Kabak Festivali düzenlenecek.

Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, renkli görüntülere ev sahipliği yapacak.

"Kabak tadı veriyoruz" adıyla kadınlar arası kabak odaklı yemek yarışması, şef aşçıların kabak işlemesi, halk oyunları, konserler ve kurgu fotoğraf çekim istasyonlarının yanı sıra pek çok aktivite sunularak Karaağaç kabağı tanıtılacak.

Ayrıca festivale davet için kentin en işlek caddelerinden Saraçlar'da vatandaşlara kabak tatlısı ikram edilecek, davet programına müzisyenler de eşlik edecek.

Lavantadan sonra kabak festivali

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, kültür turizmiyle öne çıkan Edirne'de festivaller anlamında da ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Hazirandaki lavanta festivalinin ardından Karaağaç Mahallesi'nde kabak festivali düzenleyeceklerini belirten Soytürk, "Karaağaç, tarımsal anlamda kaliteli, nitelikli ürünlerin üretildiği yerlerden biri. Bunlardan biri de Karaağaç kabağı. Özellikle şehrimizdeki ve İstanbul'daki restoranlarda son dönemde ciddi anlamda tüketilen bir ürün. Biz de Edirne Valimizin talimatıyla festivali tüm yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve kabak yetiştiricileri heyecanlı

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan da mahallede yeni bir festival düzenlenecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festivalle mahallede yetişen kabağın adını dünyaya duyurmayı hedeflediklerini ifade eden Korkan, "Yurt içinden ve yurt dışından gelecek misafirlerimizi mahallemizde ağırlamaktan son derece mutlu olacağız. Karaağaç'ta yetişen kabak çok lezzetlidir. Davetliler de tadına baktıklarında kabağımızın ayrı bir güzellikte ve lezzette olduğunu görecekler." dedi.

Mahallede 27 yıldır kabak yetiştiren Recep Atik de festivali heyecanla beklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin hemen her yerinde kabak yetiştiğini ancak Karaağaç kabağının lezzetinin farklı olduğunu anlatan Atik, "Karaağaç toprağı yumuşak ve mil toprak, bu da kabağın lezzetine etki ediyor. Türkiye'de üretilen kabakları bir yana, Karaağaç kabağını diğer yana koyman lazım kalite açısından." ifadelerini kullandı.

Dönümden 2 buçuk ton ürün alındığını aktaran Atik, festival için 500 kilogram kabak verdiğini kaydetti.