Elazığ'da "Mobil Trafik Eğitim Tırı" öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Elazığ'a geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Valilik Meydanında faaliyetine başladı.

Yaklaşık bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine yönelik iki günlük program çerçevesinde, tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Uygulamalı eğitimde, trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmede bulunulup broşür dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 26 okulun öğrencisinin bu eğitimlerden faydalanacağını, amaçlarının küçük yaşta trafik bilincinin sağlanmak olduğunu söyledi.

Eğitimlerin faydalı olacağına inandığını kaydeden Abbasoğlu, şöyle konuştu:

"Elazığ'da belli yaş gruplarındaki öğrencilerimizin trafik noktasında eğitim alarak bilinçlenmelerini sağlıyoruz. İnşallah öğrencilerimizin hiç unutmayacağı, hayatına rehberlik edecek bir eğitim olur. Bakanlığımız son dönemlerde trafik eğitimi anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Gerek yaya öncelikli trafik gerek hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulamasıyla farkındalık yaratılmaya çalışılıyor."