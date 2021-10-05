"Elmacı Dede" Mardin ve Suriye'deki ana sınıflarına malzeme desteği sundu - Son Dakika

Operasyonlara katılan askerlere kilometrelerce yol katederek elma götürmesiyle tanınan Denizlili 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Mardin'in Ömerli ve Midyat ilçelerinde 6, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki 8 ana sınıfına malzeme desteğinde bulundu.

"Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz, hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği ana sınıflarının ihtiyacı olan oyuncak, halı, oturma grubu ve kırtasiye malzemelerini Mardin'in Ömerli ilçesine getirdi.

İlçedeki 3 ana sınıfını donatacak malzemeler Ömerli Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu deposuna konuldu. Yılmaz daha sonra Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile beraberinde getirdiği elmaları öğrencilere dağıttı.

Malzemelerin teslimi dolayısıyla düzenlenen programda bir konuşma yapan Kaymakam Çakmak, birlik, beraberlik ve kardeşlik köprüleri bakımından önemli bir çalışmanın yapıldığını söyleyerek, "Kendilerine başarılar diliyorum. Bu birlik ve beraberlikle tüm coğrafyaya barışın gelmesini temenni ediyorum. Kendisini burada ağırlamaktan çok memnun oldum." dedi.

Belediye Başkanı Altındağ da birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Denizli'den gelen amcamızın kardeşlik duygularıyla bölgemize bakış açısı bizi çok mutlu etti. Muhammet amcaya baktıkça geleceğimizin kardeşlik, birlik ve beraberlik açısından çok güçlü olacağını görüyor, gelecek adına çok mutlu oluyorum. İnşallah Muhammet amcaların sayısı artar." diye konuştu.

Yılmaz da herkesi bölgeyi görmeye davet ederek, "Her şeyi devletten beklemek yanlış. Türkiye'deki iş adamlarımız, hayırseverlerimiz en ücra köşelere kadar gidip, çocukların gönlünü fethetmek için çeşitli etkinlikler, çeşitli yardımlar yapabilirler. Sadece bir değil binlerce elmacı dedenin bölgeyi görmesini istiyorum." diye konuştu.

Yılmaz, bölgedeki hoşgörü ve misafirperverlikten memnuniyet duyduğunu aktardı.

Midyat'a da giden Yılmaz, ilçeye 3 ana sınıfını donatacak malzemeleri teslim ettikten sonra Suriye'nin Rasulayn ilçesine geçerek ana sınıfı için malzeme desteğinde bulunacak.