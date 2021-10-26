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Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: "Programda yerimiz var"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'ın 2. büyük yurtdışı... - Son Dakika

Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: "Programda yerimiz var"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'ın 2. büyük yurtdışı...

26.10.2021 22:12

- Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: "Programda yerimiz var" ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'ın 2.

- Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: "Programda yerimiz var"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'ın 2. büyük yurtdışı gezi programını duyurdu

WASHINGTON - Beyaz Saray basın toplantısında ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Biden'ın programında yer var. Sanırım ek ikili görüşmeler için sonuçlandırmaya çalıştığımız programda belirtmiştim" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, Biden'ın perşembe günü yola çıkacak olan Biden'ın 2. büyük yurtdışı gezisinin programında, ilk olarak G20 Zirvesi için İtalya'nın başkenti Roma'yı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için İskoçya'nın Glasgow kentini ziyaret edeceğini kaydetti.

Beyaz Saray tarafından düzenlenen basın toplantısında, ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi ve 2. büyük yurtdışı gezisinin detaylı programına ilişkin açıklamalara yer verildi. ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısı sırasında kendisine yöneltilen Biden ile Erdoğan arasında bir görüşme olup olmayacağı sorusuna yönelik yaptığı açıklamada, "Biden'ın programında yer var. Sanırım ek ikili görüşmeler için sonuçlandırmaya çalıştığımız programda belirtmiştim" ifadelerini kullandı. İkili arasında bir görüşme gerçekleşmesine ilişkin henüz bir tahminde bulunamadığını belirten Psaki, "Henüz tam olarak tahmin edebileceğim bir şey yok" dedi.

"Biden ilk olarak, G20 için Roma'yı ziyaret edecek"

Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray basın toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın Avrupa'daki dünya liderleriyle bir dizi önemli toplantı ve zirveye katılacağı 2. büyük yurtdışı gezisinin programında, ilk olarak G20 Zirvesi için İtalya'nın başkenti Roma'yı ve sonrasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için İskoçya'nın Glasgow kentini ziyaret edeceğini duyurdu. Perşembe günü Beyaz Saray'dan ayrılacak olan Biden'ın, cuma günü Roma ziyaretinde ilk olarak Vatikan'da Papa Francis ile görüşeceğini belirten Sullivan, bu ziyaretin Biden ve Papa'nın 4. görüşmesi olacağını ve ikilinin mektup alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Açıklamasında, Biden ve Papa'nın diğer konuların yanı sıra iklim değişikliği, göç ve gelir eşitsizliği konularını tartışmasının beklendiğini bildiren Sullivan, "İkilinin dünyada neler olup bittiğine ve politika konularına ilişkin görüşlerini yansıtmak için şansları olacak" ifadelerini kullandı.

Sullivan yaptığı açıklamada, Biden'ın aynı gün içinde daha sonra İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğini aktardı. Biden'ın, cumartesi ve pazar günleri ise önemli G20 etkinliklerine katılacağını bildiren Sullivan, burada uluslararası ekonominin ve uluslararası ilişkilerin ana unsurlarını kapsayan birkaç oturum gerçekleşeceğini de kaydetti. Başkan Biden'ın, Zirve'de tedarik zinciri meselelerini, enerji fiyatlarını ve İran nükleer programını tartışmak için diğer dünya liderleriyle de toplantılar düzenleyebileceğini aktaran Sullivan, Biden'ın sonrasında ise COP26 Konferansı için İskoçya'nın Glasgow kentini ziyaret edeceğini ifade etti.

Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Programda yerimiz var ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'ın 2. büyük yurtdışı...
Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Programda yerimiz var ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'ın 2. büyük yurtdışı...
Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Programda yerimiz var ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'ın 2. büyük yurtdışı...
Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Programda yerimiz var ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'ın 2. büyük yurtdışı...

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, cumhurbaşkanı, Beyaz Saray, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: 'Programda yerimiz var'ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'ın 2. büyük yurtdışı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: "Programda yerimiz var"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'ın 2. büyük yurtdışı... - Son Dakika
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