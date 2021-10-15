İnşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Burada tedaviye alınan İbrahim B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan İbrahim B'yi düştüğü yerden çıkarıp ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kentte Başbağlar mahallesinde bir okulun inşaatında çalışan demirci ustası İbrahim B, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikteki asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

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