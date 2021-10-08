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ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA KARAR ÇIKTI - Son Dakika

ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA KARAR ÇIKTI

08.10.2021 14:23

Esenyurt'ta 2012 yılında bir AVM inşaatında, 11 işçinin kaldığı çadırın yanması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 15 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Esenyurt'ta 2012 yılında bir AVM inşaatında, 11 işçinin kaldığı çadırın yanması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 15 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Kaldem inşaatın hissedarı Mehmet Altun, şirketin ortakları Abdullah Altun ile Kadir Altun'un 'Birden fazla kişiyi bilinçli taksirle öldürme' suçundan ayrı ayrı 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın da aynı suçtan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Diğer 8 sanıkta aynı suçtan hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yangında hayatını kaybeden işçilerin yakınları tutuksuz sanıklar Kadir Altun ve Cem Yıllar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar Kadir Altun ve Cem Yıllar kendilerinin neticede bir işçi olduklarını söyleyerek beraatlerini istedi.

KARARDA SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti sanıklar Ömer Faruk Gülmez, Cem Birol Meral ve Vehbi Ergin Öztürk'ün kast veya taksir düzeyinde kusurları bulunmadığından beraatine, Kaldem inşaatın hissedarı Mehmet Altun, şirketin ortakları Abdullah Altun ile Kadir Altun'un 'Birden fazla kişiyi bilinçli taksirle öldürme' suçundan ayrı ayrı 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın da aynı suçtan 9 yıl 4 ay hapsine karar veren heyet sanıklar Cem Yıllar ve Nuri Şener Tığlı'nın da aynı suçtan 7 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Diğer sanıklar Hikmet Tezcan, Hakan Mintaş, Yalçın Arıcı, Ahmet Selahattin Şakarcan, Çoşkun Yılmaz, Orhun Kartal da aynı suçtan ayrı ayrı 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Gökhan Küçük, Esenyurt çadır yangınının 9 buçuk yılının sonunda Yargıtay'ın bozma ilamından sonra dosyamız tekrar karara çıktı. Bizler için ve Türkiye açısından işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı noktasında nelerle karşılaşılacağını görmemiz açısından umut verici bir karar. Verilen bu karar sadece bizim için değil, Türkiye'de iş kazalarının, iş cinayetlerinin ya da iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulmadığı noktada nelerle karşılaşılacağına güzel bir örnek oldu. dedi. Çıkan yangında oğlunu kaybeden Ayşe Kıyak ve ağabeyini kaybeden Sebahattin Yağal karardan memnun olduklarını dile getirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Esenyurt'taki bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanığın beraatine karar vermişti.

Mahkeme, sanıklar Kaldem İnşaat'ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın 1. derece asli kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Ayrıca Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Cem Yıllar ve Ömer Faruk Gülmez'in '1. derece tali kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan 6 yıl, Hikmet Tezcan'ın ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu kararı cezalar yönünden bozarken, beraatler yönünden onamıştı. Dava dosyasının yeniden Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelmesinin ardından, Kayı İnşaat yetkilileri Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca, Çoşkun Yılmaz ve Orhun Kartal ile Miratek İş Güvenliği Uzmanı Nuri Şener Tığlı, Miratek Danışmanlık yetkilisi Hakan Mintaş ve Mirak İş Getliştirme Uzmanı Cemal Birol Meral hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Dosya kapsamında 7 kişi hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan ek iddianame düzenlenmişti.

ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA KARAR ÇIKTI
ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA KARAR ÇIKTI
ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA KARAR ÇIKTI
ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA KARAR ÇIKTI
ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA KARAR ÇIKTI

Şaban Bakırcı, Mehmet Altun, Esenyurt, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA KARAR ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA KARAR ÇIKTI - Son Dakika
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