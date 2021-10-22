Eskişehir'de yapımı devam eden Gündüzler Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Eskişehir iline yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği bu kapsamda Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kurum olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyulduğu, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu, bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiği bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği kaydedildi.

Eskişehir'de merkez Gündüzler Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı değerlendirmede, yapım çalışmaları devam eden barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydetti.

Derivasyon kondüvisi, ayar vana odası, iki menfez, ulaşım ve servis yollarının tamamlandığını ifade eden Yıldız, 280 bin metreküp gövde dolgusunun 225 bin metreküplük kısmının tamamlanarak 50 metre yüksekliğe ulaşıldığını anlatan Yıldız, "Montajı devam eden ölçüm cihazları ile kalan 55 bin metreküp gövde dolgusu tamamlanarak, su tutmaya başlanacaktır. Temelden yüksekliği 65 metre ve su depolama kapasitesi 8,3 milyon metreküp olan Gündüzler Barajı'nın tamamlanması 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 10 milyon 800 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.