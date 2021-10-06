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Evlat nöbetindeki ailesi sayısı 236'ya yükseldi - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailesi sayısı 236'ya yükseldi

06.10.2021 13:30
Evlat nöbetindeki ailesi sayısı 236'ya yükseldi, System.String[]

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 765'inci güne girdi.

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 765'inci güne girdi. 2010 yılında İstanbul'da çalışırken kaçırıldığını belirttiği oğlu Erhan için Kars'tan gelerek evlat nöbetine katılan Zeliha Mingsar ile aile sayısı 236 oldu. Zeliha Mingsar, oğluna, kaçıp teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 236 ailenin 765 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'OĞLUMU ALMAK İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDIM'2010 yılında İstanbul'da çalışırken kaçırıldığını belirttiği oğlu Erhan için Kars'tan gelerek HDP önündeki evlat nöbetine katılan Zeliha Mingsar ile aile sayısı 236 oldu. Oğlu kaçırıldıktan sonra babasıyla birlikte İstanbul'a giderek aradıklarını ve bir iz bulamadığını belirten Zeliha Mingsar, son çare olarak evlat nöbetine katılmaya karar verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Oğlum okulu bitirip İstanbul'a çalışmaya gitmişti. Kaçırıldıktan sonra babasıyla birlikte İstanbul'a gittik. Her yerde aradık ama bir iz bulamadık. Son çare olarak buradaki eyleme katılmak için geldim. Ben çocuğumu istiyorum. Oğlumu HDP kaçırdı. Oğlum beni görüyorsan geri gel, ben seni seviyorum, ne zaman gelsen kapımız sana hep açıktır, ne olur geri dön gel. Teslim ol, seni bana getirecekler, dön gel."KAYMAKAM BEŞİKÇİ, AİLELERE DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDUDiyarbakır merkez Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi ile Yenişehir'deki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir grup, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Terör örgütü PKK'nın kanlı tarihinde 40 yıldır çocukları istismar ettiğini belirten Kaymakam Beşikçi, PKK terörünün bitme noktasına geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada 250 bine yakın çocuk, terör örgütleri veya illegal yapılanmalar tarafından istismar edilerek kanlı emellerine alet edilmekte. 40 yıllık kanlı tarihine baktığımız zaman da PKK terör örgütü, dünyada istismar edilen bu çocukların oransal olarak çok önemli bir bölümünü maalesef bizim coğrafyamızdan, bizim topraklarımızdan evlatlarımızı kandırarak, istismar ederek, en önemlisi de analarımızın kucaklarından gizlice zorla çekerek fitnelerine alet etme acizliğini ve düşüklüğünü göstermişlerdir. Devletimizin terörle mücadelede dik ve kararlı duruşu, bu haklı mücadeleye aklı, vicdanı, gönlü barıştan, huzurdan ve kardeşlikten yana olan vatandaşlarımızın da desteğiyle bugün PKK terörü bitme noktasına gelmiştir. Hakkın, batıl karşısındaki zaferinin mühürlenme girişimi 765 gün önce kahraman analarımızın, cesur babalarımızın onurlu mücadelesiyle filizlenmiştir. Rabbimizden niyaz ediyoruz ki buradaki kahraman analarımız ve cesur babalarımız tez zamanda evlatlarına sağlıcakla kavuşsunlar."


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailesi sayısı 236'ya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki ailesi sayısı 236'ya yükseldi - Son Dakika
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