Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Eyüpsultan'da kumaş deposunun bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasarın oluşmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın saat 02.00'da Eyüpsultan Topçular Mahallesi İncirlik Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre iplik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katından alevler yükselmeye başladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kattan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine Bayrampaşa, Eyüpsultan, Fatih ve Şişli grup amirliklerinden ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Söndürme çalışmalarının yapıldığı esnada katta büyük oranda maddi hasarın oluştuğu tespit edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinden alınan bilgiye göre herhangi biri veya birilerinin içeride olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni araştırmak için inceleme başlattı. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. - İSTANBUL