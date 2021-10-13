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FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' tahliye edildi - Son Dakika

FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' tahliye edildi

13.10.2021 19:43
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' tahliye edildi

FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen Şükrü Yıldırır, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen Şükrü Yıldırır, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen tutuklu sanık Şükrü Yıldırır'ın 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şükrü Yıldırır, SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, başka bir FETÖ davasından yargılanan tutuklu sanık Orhan İnandı, SEGBİS aracılığı ile bağlanarak tanıklık yaptı. Önceki ifadesinde sanık Yıldırır'ın 'İstanbul Beşiktaş Bölge İmamı' olduğuna dair konuştuğu sorulan İnandı, "Sanığı buradan çıkaramadım. Söylediğim şeyi de hatırlamıyorum. Böyle bir ismi de hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Şükrü Yıldırır ise savunmasında, tahliyesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve örgüt içindeki konumu nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Şükrü Yıldırır'ı 'ev hapsi' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol hükümleriyle tahliye ederek, duruşmayı erteledi.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' tahliye edildi - Son Dakika


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