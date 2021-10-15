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Gaziantep'te Millet Bahçesinin yüzde 50'si tamamlandı - Son Dakika

Gaziantep'te Millet Bahçesinin yüzde 50'si tamamlandı

15.10.2021 22:24

Gaziantep'te Millet Bahçesinin yüzde 50'si tamamlandı Giriş kısmı El Hamra Sarayı'nı andıracak Millet Bahçesi 2022 yılının Mayıs ayında hzimete girecek Gazaintep'te geçen yıl yıkımı tamamlanan 83 yıllık stad ve çevresinde yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaatınn yüzde 50'si tamamlandı.

Gaziantep'te Millet Bahçesinin yüzde 50'si tamamlandı

Giriş kısmı El Hamra Sarayı'nı andıracak Millet Bahçesi 2022 yılının Mayıs ayında hzimete girecek

GAZİANTEP - Gazaintep'te geçen yıl yıkımı tamamlanan 83 yıllık stad ve çevresinde yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaatınn yüzde 50'si tamamlandı. Giriş kısmı El Hamra Sarayı'nı andıracak Millet Bahçesi'nin önümüzdeki yıl Mayıs ayında hizmete girmesi bekleniyor.

Gazintep'te 2018 yılında yıkıma başlanan ve 2 yılda tamamlanan 16 bin 981 kişi kapasiteli Kamil Ocak stadı ve çevresinda yapımına başlanan Millet Bahçesi'nde yapım çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde inşasına başlanan Gaziantep Millet Bahçesinin inşaat kısmının yüzde 50'si tamamlandı. Çevre düzenlemesinde ise yüzde 60'ı tamamlanan Millet Bahçesi'nde 15 bine yakın bitki, çiçek ve ağaç ekimi yapılacak. Giriş kısmıyla El Hamra Sarayını andıracak olan millet bahçesinin içerisinde Gaziantep kültürüne ait yöresel ürünlerinin tanıtılacağı dükkanlar, turizm danışma bürosu, kitap kafe ve 600 kişilik otopark olacak.

"İnşaat kısmının yüzde 50'sini, çevre düzenlemesi kısmının da yüzde 60'ını tamamladık"

Millet bahçesi projesinin inşaat kısmının yüzde 50'sinin ve çevre düzenleme kısmında da yüzde 60'ının tamamladığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, " Gaziantep'in merkezinde bulunan millet bahçesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in seçim beyannamesinde de vardı. O zamanlarda bu projenin görsellerini paylaşmıştık. Şuanda TOKİ işbirliğiyle yaptığımız millet bahçesi o gün göstermiş olduğumuz projenin aynısıdır. Millet bahçesi yıkılan Kamil Ocak Stadyumu'nun bulunduğu yerde ve tarihi dokuyla tam birleşme noktasında bulunuyor. Bunun içinde stratejik açıdan çok önemli noktaya sahip. Bizde nasıl evlerin misafir odası varsa şehirlerinde misafir odası gibi bir meydanı, bahçesi olsun istedik. Bu projemize geçen yıl Mayıs ayı gibi başladık ve şuanda inşaat kısmının yüzde 50'sini, çevre düzenlemesi kısmının da yüzde 60'ını tamamladık. Çevre düzenlemesi kısmında aydınlatma işlemleri, yürüyüş yolları, otomatik sulama sistemleri yapıldı. Peyzaj çalışmaları ve kalan kısımlar devam ediyor. 15 bine yakın çiçek, bitki ve ağaç ekimi yapılacak ve böylelikle yemyeşil bir bahçe olacak" dedi.

"İnsanların nefes alacağı, dinlenebileceği bir mekan olacak"

Millet bahçesinin bahçe kısmında yapının olmayacağını ve çiçek, bitki, ağaçların içerisinde doğal bir ortamın oluşturulacağını söyleyen Cihan, millet bahçesi içerisinde nelerin yer alacağına dair bilgiler vererek, "Dışarıdan gözüken kubbeli kısım millet bahçemizin giriş kısmı olacak. İspanya'da İslam kültüründen kalma Endülüs Devletin zamanında inşa edilmiş El Hamra Sarayı var. El Hamra Sarayı'na girildiğinde alt tarafta yemyeşil bir bahçe görülüyor işte bizim millet bahçesinin kubbesinin altında yemyeşil bir bahçe olacak. Daha sonra Gaziantep'in yöresel ürünleri olan kutnu, yemeni, bakır gibi ürünlerinin bulunduğu dükkanlar olacak. Bahçede turizm danışma bürosu olacak. Bu şehre bir turist geldiğinde Gaziantep'in turizmiyle ilgili her türlü bilgiyi alabileceği bir danışma ofisimiz olacak. Aynı zamanda kitap kafemiz olacak. Amacımız meydanla insanları bütünleştirmek ama bahçeye girildiğinde hiçbir yapı olmayacak. Bahçenin içerisine girildiğinde tamamen doğal bir ortam olacak, ağaçların, bitkilerin arasında insanların nefes alacağı, dinlenebileceği bir mekan olacak. Gaziantep yöresel ürünlerinin tanıtıldığı dükkanların alt kısmında ise yaklaşık 600 araçlık otoparkımız olacak. O bölgedeki otopark sorununu çözecek olan otoparkımızı da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin birçok şehrine örnek olacak"

Millet bahçesi ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın birleştirilerek daha güzel bir şehir meydanı yapmaya çalıştıklarını ve proje aşamasında olduklarını dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, "Güzel olan bu projenin devamı var. Onu aslında tam olarak paylaşmadık ama şuanda projesini çiziyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanımız, Valiliğimizin bulunduğu alan ile millet bahçesinin bulunduğu alanı birleştiriyoruz. Şuanda bu projemizde bitme aşamasında. Büyükşehir belediyemizin karşısında bulunan açık otopark kısmında ise alt kısmına otopark yapacağız ve üst kısmına da çok güzel bir kütüphane yapacağız. Dolayısıyla millet bahçesi devam edip dere kenarından valilik binasını da içine alacak şekilde büyüyecek. Bu anlamda Türkiye'nin birçok şehrine örnek olacak bir meydanı Gaziantep'e ve Gaziantepli vatandaşlarımızla inşallah buluşturmuş olacağız. Yıl sonuna yaklaştık zaten amacımız inşallah aksilik olmazsa en geç gelecek yıl Mayıs gibi bitirmek ve halkımızın kullanımına sunmak" diye konuştu.

Gaziantep'te Millet Bahçesinin yüzde 50'si tamamlandı
Gaziantep'te Millet Bahçesinin yüzde 50'si tamamlandı
Gaziantep'te Millet Bahçesinin yüzde 50'si tamamlandı
Gaziantep'te Millet Bahçesinin yüzde 50'si tamamlandı

Gaziantep, Bitki, Mayıs, Hamra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Millet Bahçesinin yüzde 50'si tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Millet Bahçesinin yüzde 50'si tamamlandı - Son Dakika
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