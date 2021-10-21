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İBB, 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı'nı İstanbulluların hizmetine açtı - Son Dakika

İBB, 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı'nı İstanbulluların hizmetine açtı

21.10.2021 13:56
İBB, 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı'nı İstanbulluların hizmetine açtı

Kentin, araç ve insan trafiği açısından en yoğun noktalarının başında gelen Mecidiyeköy'e soluk aldıran meydanı gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mecidiyeköy'de hayatın nasıl değişeceğine herkes tanık olacak. Biz, insanlara mutluluk aşılayacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Ocak 2021'de başlattığı "Mecidiyeköy Meydanı" çalışmasını tam 10 ay içinde tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte Mecidiyeköy'e soluk aldıran meydanı deneyimledi. İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Gürkan Alpay tarafından bilgilendirilen heyet; Ödünç Kütüphane, İstanbul Kitapçısı, Mecidiyeköy Sanat, BELTUR büfesi ile Çözüm Merkezi'ni gezdi, meydandaki dans ve müzik gösterisini izledi. İstanbul Kitapçısı'nın ilk müşterisi olan ve siftahı yapan İmamoğlu, aldığı kitabı, Kaftancıoğlu'na hediye etti. BELTUR büfesi önünde vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, kendisine sorunlarını aktaran anne-kıza kahve ikramında bulundu.

"MECİDİYEKÖY'DE HAYATIN DEĞİŞİMİNE TANIK OLACAĞIZ"

İmamoğlu, meydanla ilgili değerlendirmelerini de alanda yaptı. "Mecidiyeköy Meydanı'nın yeni halini, gezerek sizlere tanıtmak ve hissettirmek istedim" diyen İmamoğlu, gazetecilere alanı daha sakin haliyle bir kez daha gezmeleri tavsiyesinde bulundu. Yapılan çalışmayla Mecidiyeköy'de hayatın nasıl değişeceğine herkesin tanık olacağını belirten İmamoğlu, "Düşünsenize; buradan gelip geçen insanlar, hepimiz, hepiniz burada 8 bin metrekare, insanların kullanımına sunulamayan bir yer olduğunu hayal edebilirler miydi? Şu an bulunduğumuz alanda, tam 8 bin metrekarelik bir alanı, İstanbul'un göbeğinde, Mecidiyeköy'de, belki de kişi başına yeşil alanın en az düştüğü, binaların arasında gibi düşündüğümüz yerde bir alanı, İstanbulluların hizmetine sunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI ÜRKÜTEN BİR ALANDI"

"Seçim döneminde, sabahın çok erken bir vaktinde metrobüsle beraber buraya gelmeyi tercih ettik" diyen İmamoğlu, meydanın hayata geçiriliş sürecini, "İndik. İndiğimiz an itibariyle, buradaki nüfusun yaşam alanlarının ne kadar kaos içinde olduğunu, seyyar satıcılar, arabalar, bir takım emniyet güçlerimizin vasıtaları parklanmış vesaire. Ve gerçekten insanı ürküten bir alan. Ta o gün, 'Hayat buradan değişmeli' diye arkadaşlarımıza konuşmuştuk. Nasip oldu, gördük" sözleriyle dile getirdi. "Sadece burada değil, İstanbul'un birçok alanında, birçok meydanında bu değişimleri yaşayacağız" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu değişimler neye yansıyor? Az önce bir sanat gösterisini dinledik. Bir müzik çalıyordu. Ve birkaç dansçı arkadaşımız da gösteri yapıyordu. Buradaki sanatsal etkinlikler, buradaki kültürel etkinlikler, buradaki İstanbul Kitapçısı -ki emanet kitapla ilgili bir süreç başlatıyor arkadaşlarım yazılımlarıyla beraber- işte bir sanat sergisinin oluşumu ve orada insanların sanatla buluşmaları… Burada aslında biz, insanlara mutluluk aşılayacağız. Ve bu mutluluğun aşılanmasının şöyle bir faydası var: İnsanlar, güzel alanlardan, güzel mekanlardan, güzel anılardan geçerek işine giderse, işindeki performansı da artar. Evine giderse, belki de o günün bütün yorgunluğunun üzerine bir tebessümle evine gider. Bir huzursuzluğu varsa, onu evine yansıtmaz. Evine farklı düşüncelerle döner. Pozitif düşüncelere döner. Tüm bu yönleriyle işte şehrin donatı alanları, meydanları, boşlukları çok çok kıymetli."

"MEYDAN, HALKIMIZA EMANET"

Meydanın oluşmasında emeği geçenleri unutmayan İmamoğlu, "Bundan sonra burası, başta ev sahibi olan Şişli Belediyesi'nin, Şişli halkının ama İstanbulluların da yeri. Dolayısıyla halkımıza emanet. Koruyup kollayacağını, geliştireceğini, bize öneriler getireceğini biliyorum. Bazı sanat etkinliklerini belki de bazı sivil toplum kuruluşları burada yapacaklar, tasarlayacaklar ve halkımızla buluşturacaklar. Alelacele, gecenin bir vakti, 'Ben buradan kaçarak nasıl giderim? Başıma bir şey gelebilir mi' düşüncesinin yerine, 'Ya şurada bir soluklanayım, hatta kapalı da olsa sergi salonunun etrafında dolaşarak, içerideki aydınlatmanın verdiği avantajla uzaktan da olsa bir sanat eserini inceleyeyim' deme fırsatını veren bu alanı var ettikleri için ve vatandaşlarımıza da sundukları için, vatandaşlarımızın da koruyacaklarına olan inancımla herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

"KAOS MEYDANI" SANATLA BULUŞTU

Günlük ortalama 1 milyon 300 bin kişinin kullandığı Mecidiyeköy Meydanı'nın toplam inşaat alanı 7 bin 800 metrekare. Alan içerisinde 2 bin 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Meydan düzenlemesi için, alana, 63 tane ağaç dikild. Oturma ve dinlenme ekipmanları, 450 metrekarelik bir alana sahip. İstanbul Kitapçısı, okurlara, en yeni basımları ve klasik eserleri sunarken; vatandaşlar, Ödünç Kütüphane sistemi ile ücretsiz kitap okuma imkanına kavuşacak. Mecidiyeköy Sanat ise, kapılarını, "Gözüm Sende İstanbul" sergisiyle açtı. Mecidiyeköy Sanat, pazartesi hariç, haftanın her günü, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB, 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı'nı İstanbulluların hizmetine açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB, 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı'nı İstanbulluların hizmetine açtı - Son Dakika
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