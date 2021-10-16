İHA'nın haberi ses getirdi, Emirşah yeniden hayata bağlandı - Son Dakika

İHA'nın haberi ses getirdi, Emirşah yeniden hayata bağlandı

-10 yaşındaki kas hastası Emirşah, akülü sandalye ile okula artık kendi gidiyor

İSTANBUL - 2 yaşında iken yakalandığı kas hastalığı nedeni ile yürüyemeyen ve kimseyle konuşamayan Emirşah hayata yeniden bağlandı. Okuluna ise artık yalnız gidip gelebiliyor.

Sultangazi'de 2 yaşındayken kas hastası olduğu anlaşılan ve hastalığının ilerlemesi nedeniyle yürüyemeyen 10 yaşındaki Emirşah, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarının sevgisi ile yeniden konuşmaya başlamıştı. İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın geçtiğimiz hafta gündeme taşıdığı haber sonrası çok sayıda hayırsever aileye ve okul yönetimine ulaşarak yardımcı olmak istediğini belirtirken, Tv program yapımcısı Müge Anlı ise aynı gün içinde Emirşah'a akülü sandalye hediye etmişti. Öncesi destek olmadan okuluna gidemeyen Emirşah kendisine hediye edilen akülü sandalye ile destek almadan okuluna tek başına gidip gelebiliyor. Okul öğretmeni Ömer Baltaş'ın ve arkadaşlarının sevgisi ve ilgisi ile engelleri bir bir aşmaya başlayan Emirşah'ın yeniden yürüyebilmesi için ise bir dizi operasyon geçirmesi gerekiyor.

Öğretmeni Ömer Baltaş, verdiği bilgide "Haber sonrası birçok yerden gerek aileye gerekse bize ulaşarak yardımcı olmak isteyenler oldu hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Akülü sandalyeyi ise Müge Anlı hanımefendi göndermiş onada teşekkür ediyoruz Emirşah artık daha da mutlu tenefüslerde koridorda ve bahçede tek başına arkadaşlarına yada bana ihtiyaç duymadan aracını sürebiliyor evine ise tek başına rahatlıkla gidip gelebiliyor. Bu nedenle emeği geçenlere bizi arayıp her türlü yardım desteğinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Halise Durmaz, ise "Geçen hafta yayınlanan haberin ardından Müge Anlı hanım akülü sandalye hediye etti Allah razı olsun. Emirşah o günden beri çok mutlu okula kendisi gidip gelebiliyor ve kendisine bir özgüven geldi şu anda tedavi sürecinde bunun için ise bol bol fizik tedavi alması gerekiyor evde de yapılması gerekenler var ancak maddi durumumuz olmadığı için birşey yapamıyoruz çünkü pahalı şeyler. Doktorlar Ankara'ya gitmesi gerektiğini söylediler ama götüremedik giderse biraz düzelme şansı var. Şu anda kemiklerinde eğrilikler var düz yatamıyor ayaklarını uzatamıyor iyi bir tedavi görmesi gerekiyormuş" diye konuştu.