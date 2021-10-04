Üye Girişi
İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

04.10.2021 18:17
İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde, bu yıl 45'incisi düzenlenen, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde, bu yıl 45'incisi düzenlenen, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar 4-9 Ekim tarihleri arasında açık kalacak.

İnegöl Fuar Alanı'nda düzenlenen 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın açılış  törenine, Bursa Valisi Nihat Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuar açılış töreninde konuşan Yavuz Uğurdağ, katılımın beklenenin üzerinde gerçekleştiğini söyledi. 150'nin üzerinde firmanın fuara katılım sağladığını belirten Uğurdağ, "Bu bağlamda İnegöl, Türkiye'nin 21'inci büyük ekonomisine sahip bir şehirdir. Burada yeni tasarımlarımızı tüm dünyaya sunacağız. Fuarda, 110 ülkeden alım heyeti hedefledik." dedi. Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, katılımcı firmalara bol kazanç diledi.'MOBİLYACILAR OLARAK İHRACATIN AKINCILARIYIZ'MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise "Şehri geliştirmek istiyorsanız mobilyayı geliştirmeniz lazım. İtalya'nın gelişimi mobilyadan geldi. Mobilyacılar olarak ihracatın akıncılarıyız. Sene sonunda 4.5 milyar dolar mobilya ihracatı yapmayı hedefliyoruz. 2023'te dünya mobilya ticaretinin yüzde 5'ini Türk mobilyacıları olarak alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay konuşmasında ihracat rakamlarına dikkat çekti. Burkay, "Bursa'mız bu sene 16.2 milyar dolar ile sene sonu ihracatını yakalamış olacak. Şayet çip krizini yaşamamış olsaydık Bursa 18 milyar dolar eşiğini geçecekti. Bursa'nın kilogram geliri 4 dolar olan bir ihracat geliri var. Türkiye'nin ortalaması 1,30-1,40. dolar. Bursa bunun üç katı" dedi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl'ün ekonomiye direkt katkı sağlayan bir ilçe olduğuna dikkat çekerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Birilerinin hamasi nutuklarla feveran ettiklerine bakmayın. Hayat devam ediyor ve insanlar tüketmeye devam ediyor. El birliğiyle daha çok güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise "Yerli ve milli bir bakış açısı ile birbirimize yetecek kadar varız diyerek zorluklarla büyüdünüz de büyüdünüz" diyerek mobilyacı esnafına teşekkür etti.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da fuarın açılışında emeği geçen herkese teşekkür etiği açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştiren Bursa'nın marka bir şehir olduğunu vurguladı. Canbolat, "İnegöl, her yıl dış ticaret fazlası vererek diğer şehirler için örnek teşkil etmektedir ve ilimiz ekonomisinin önemli bir temsilcisidir. Sektörümüzün tüm emektarlarını ve işverenlerini tebrik ediyorum" dedi.


İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Dekorasyon, İnegöl, dolar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir 17:53 AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor 17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı 17:09 İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi 16:02 Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek 15:57 Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem 15:49 Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem
Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi 15:16 Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu 15:05 Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu

Son Dakika Haberleri
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:52 AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir
17:50 Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
17:46 İYİ Parti Bahşılı İlçe Teşkilatı'nda üye krizi toplu istifayı beraberinde getirdi! İlçe başkanı ve yönetimi görevden ayrıldı
17:09 İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı
17:07 Ozan Tufan, Norveç'e gözdağı verdi: Haaland ve Sörloth olsaydı daha da motive olurduk
16:52 TSK'dan önemli başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah kontrol altına alındı: 12 terörist öldürüldü
16:43 Son dakika! Altının kilogramı 498 bin 850 liraya çıktı
16:30 Sosyal medyada gündem oldu! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın'ın, tahminleri tuttu
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti         
17:58
Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi         
17:50
Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi         
17:13
Ozan Tufan, Norveç'e gözdağı verdi: Haaland ve Sörloth olsaydı daha da motive olurduk Ozan Tufan, Norveç'e gözdağı verdi: Haaland ve Sörloth olsaydı daha da motive olurduk         
17:08
6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu         
16:01
Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu         
15:50
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı         
15:06
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor         
15:01
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Kullanıcılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı Kullanıcılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı         
14:42
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 18:24:09. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement