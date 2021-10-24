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Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü

24.10.2021 11:25
Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ARDAHAN'da geçen ay intihar ettiği öne sürülen Özlem C.'nin kızları, annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

ARDAHAN'da geçen ay intihar ettiği öne sürülen Özlem C.'nin kızları, annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Özlem C.'nin yakınları tarafından çekilen videoda, 14 yaşındaki Büşra C., "Babam cebinde bıçak saklıyordu. Biz de kapıyı açmaya çalışıyorduk. Arkamızı dönünce babamın bıçağı anneme saplamış olduğunu gördük. Sonra Bilge yengem geldi, bizi uyardı 'Bıçaklanma olayını ve anne babanızın kavga ettiklerini polislere söylemeyin. Babanızın yaptığını söylemeyin, annenizin intihar ettiğini söyleyin' dedi, biz de korktuk" dedi.

Özlem C.(35) ve Sezgin C.(44) Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 18 yıl önce görücü usulu ile evlendiler. Bu evlilikten 2 de çocukları oldu. Özlem C'nin yakınlarının iddiasına göre Sezgin C, Özlem C'ye evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet uygulamaya başladı, şiddetin boyutu her geçen gün arttı. Özlem C. gördüğü şiddetten kaçmak için geçen sene Esenyurt'ta yaşayan ağabeyi Harun Kulu'nun yanına taşındı. Özlem C. 6 ay 10 gün boyunca ağabeyiyle Esenyurt'ta yaşadı. Ağabeyiyle yaşadığı süreçte, eşi Sezgin C'ye boşanma davası açtı. Sezgin C'nin çocuklarına zarar vereceğinden endişe duyan 35 yaşındaki kadın boşanma davasını geri çekerek, Ardahan'a döndü. 2 çocuk annesi kadının Ardahan'a dönüşünden yaklaşık 1 sene sonra, 27 Eylül 2021 tarihinde Özlem C. ve Sezgin C'nin kızlarının iddiasına göre anne ve babalarının arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. 18 ve 14 yaşındaki çocuklar, annelerinin babaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü öne sürdü. Büşra C, amcasının eşinin durumu kolluk kuvvetlerine haber verilmeden önce eve gelerek, kendilerini yalan ifade vermeleri gerektiği yönünde konuştuğunu iddia etti.

ÇİFTİN ÇOCUKLARI VE BABA SEZGİN C. İFADE VERDİ

Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özlem C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özlem C'nin hayatını kaybetmesinin ardından Sezgin C ve kızları Elif Azra C, Büşra C karakolda ifade verdi. 28 Eylül'de Sezgin C serbest bırakıldı. 18 yaşındaki Elif Azra C. "Benim annem ölürken acı çekti. Adalete bak, babamı serbest bıraktılar. Benim anlamadığım babamın parmak izi bıçakta çıktı, niye serbest bıraktılar?' diye konuştu. 2 kız kardeş babalarının evinde kalmak istemediklerini söyleyerek Ardahan'da yaşayan teyzelerinin evine yerleşti.

"BEN KABADAYIYIM,YİĞİTİM DİYEREK DÖVMEYE DEVAM ETTİ"

Özlem C'nin ağabeyi Harun Kulu "Kız kardeşim evliliğinin her günü hemen hemen şiddet ve küfürlere maruz kaldı. Ben ayrılmasını söyledim. Kız kardeşim çocukları için boşanmadı. Ben Sezgin C. Özlem'i dövdüğünde yakasına yapışırdım o da bana 'Ben kabadayıyım, ben yiğitim' diyerek dövmeye devam etti. Kız kardeşim hep çocukları düşünerek Sezgin'den boşanmadı. 27 Eylül sabahı, sofra hazırlarken Sezgin ile tartışıyor. Sezgin Özlem'e küfür ediyor, kız kardeşim de eline kaşıkla vurmuş. Sezgin C 'Vay sen bana nasıl vurursun? Karım nasıl bana kaşıkla vurur?' diyerek kalkıp mutfaktan bıçağı almış koridorda bıçaklamış" dedi.

"MASUM BİR KADINSIN ASALETSİZ PSİKOPAT BİR ADAM GELSİN BIÇAKLASIN"Harun Kulu "Çocukları babalarının yanına gitmek istemiyorlar, çok korkuyorlar. Serbest bırakılmasından da çok endişeliler. Kız kardeşimin bıçaklandığı gün, küçük kızları annesinin üzerine kapanarak annesini korumaya çalışmış. Sezgin çocuklar birisine haber vermesin diye kapıyı kitleyip ağabeyini ve yengesini arayarak 'Ne yapacağız?' diyerek olayı anlatmış.Sezgin'in yengesi gelmiş eve, çocukları tehdit etmiş 'Yanlış ifade verin, babam bıçakladı demeyin' demiş. Sezgin C. aynı gece serbest bırakıldı. Ben kız kardeşimi İstanbul'a getirdim beni şikayet ettiler 'Karımı kaçırdı' diye ben gittim 1 gece nezarethanede yattım. Adam kız kar kardeşimi öldürdü içeride yatmadı. Çocuklara şiddet uyguluyordu. Kız kardeşim çocukları için bunlara katlandı çocukları için hayatını kaybetti. Adam serbest, bu adam 1-2 ay yatıp çıksa yarın bir gün yine birisiyle evlenecek" şeklinde konuştu.


Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü
Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü
Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü
Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü
Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü
Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü

Esenyurt, Ardahan, İntihar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü - Son Dakika


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