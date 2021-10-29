İSLAHİYE'DE CUMHURİYET'İN 98'İNCİ YILI COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yılı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Töre, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu,106'ıncı Topçu Alayı Komutanı Albay Rızvan Çiper, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, askeri erkan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi ve şehit aileleri ile öğrenciler katıldı.

98 yıl içerisinde Atatürk'ün işaret ettiği hedefe ulaşmak için çok mesafe alındığını ifade eden Kaymakam Anteplioğlu, " Birinci Dünya savaşında yetişmiş binlerce evladını kaybeden ülkemiz tüm kıt imkanları seferber ederek istiklal savaşını ve kurtuluşunu gerçekleştirmiştir. Cumhuriyet harpten çıkmış, yorgun ve yoksul bir ülkenin kendi küllerinde adeta yeniden doğmuştur. Cumhuriyet Çağdaşlaşma projesidir bu projeyle Mustafa Kemal Atatürk insanca yaşamanın vasıtalarını sağlayacak, çağdaş uygarlığı bir hedef olarak göstermiştir. Kuşkusuz ki geride bıraktığımız 98 yıl içerisinde Atatürk'ün işaret ettiği hedefe ulaşmak için çok mesafe katettik ancak kat ettiğimiz mesafeyi yeterli görmemiz mümkün değildir. Biz ilerlerken dünya yerinde saymamıştır onların ilerlediği hızla ilerlemek aramızdaki farkın asla kapatılmaması demektir. Türkiye sevgi, saygı ve hoşgörü gibi insanı insan yapan değerleri karekter yapısında toplayan her dara düşenin yardımına koşan evine gelen misafir ile ekmeğini bölüşen, bayrağını, askerini görünce duygulanan, istiklal marşını dinlerken duygulanan, gözleri dolan kalpleri daima vatan için çarpan insanların ülkesidir. Cumhuriyet millete aittir, millette Cumhuriyete ikisini bir birinden ayırmak mümkün değildir" dedi.

Tören, öğrenciler gösteriler sergilemesi ve resmigeçit töreni ile sona erdi.