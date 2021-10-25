Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, beraberindeki eşi yaralandı.
Muzaffer Yılmaz yönetimindeki 32 LV 523 plakalı otomobil, Fıkralar köyü mevkisinde ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kalp hastalığı olduğu anlaşılan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi Ülker Yılmaz ise Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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