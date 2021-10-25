Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Kalp hastalığı olduğu anlaşılan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi Ülker Yılmaz ise Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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