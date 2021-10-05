İstanbul, '6 Ekim'i kutlamaya hazır - Son Dakika

İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolasıyla toplu ulaşım araçları ücretsiz olduğunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gülhane Parkı'ndaki etkinliklere tüm İstanbulluları davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un 98. kurtuluş yılı coşkusu ve gururunu tüm kente hissettirecek etkinlikler hazırladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri Gibi Giderler "dediği gün olan 6 Ekim coşkusu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenecek resmi törenle başlayarak, kentin birçok noktasına dalga dalga yayılacak. Gün boyu devam edecek etkinliklerin en unutulmaz anları,İstanbulluların davetli olduğu Gülhane Parkı ve İstanbul Boğazı'nda yaşanacak. Kutlamalarda şehir hatları vapurları ve deniz taksiler sürpriz bir gösteri gerçekleştirilecek. İBB Bandosu Karaköy iskelesinde, Ceylan Ertem de Gülhane Parkında konser verecek.

TAKSİM'DE RESMİ TÖREN

Türk Ordusu'nun 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girmesiyle sona eren işgal günleri, bayram havasında kutlanacak. Kutlama programı, sabah 10.00'da Taksim Cumhuriyet Anıtına Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende Anıt Şeref Defterini imzalayacak. Anı defterine yazdıklarını, törene katılanlara okuyacak.İBB Mehter Takamı da günün anısına kısa bir konser verecek.

GÜLHANE'DE ŞENLİK VAR

Kutlamaların bu yılki adresi Gülhane Parkı olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek kutlamalar şenlik havasında geçecek. Saat 15.00'ten itibaren çocuklar için kukla-meddah gösterileri yapılacak. Kutlamalara katılanlarla oyunlar, atölye çalışmaları ve konserler ile eğlenecek. Kutlamalarda ünlü Yazar Sunay Akın da sahne alacak.

ZAFERE GİDEN YOLUN SERGİSİ

Gülhane Parkı içerisindeki yürüyüş yolunda kurtuluş gününe özel sergi ziyaretçilere gösterilecek.6 Ekim İstanbul Zafer Yolu Sergisi işgal ve kurtuluş günlerini yeniden hatırlatacak. Saat 17.00'de Sarayburnu'nda, Türkiye Emekli Subaylar Derneği tören düzenleyecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19.15'te Sarayburnu tarafından Gülhane Parkı'na girerek, fotoğraf sergisini gezecek. Ardından çocuk oyun alanlarını ziyaret ederek, etkinlik alanında İstanbullulara hitap edecek. Kutlamalar, Ceylan Ertem konseriyle devam edecek.

BOĞAZ'DA SÜRPRİZ KUTLAMA

Eminönü ve Karaköy iskeleleri saat 18.00'te sürpriz bir kutlamaya sahne olacak. 4 şehir hatları vapuru ile 8 deniz taksi, senkronize bir şekilde görsel bir şölen sunacak. Işık ve balon gösterilerinin yer alacağı bu özel kutlama, İstanbul'un farklı noktalarından izlenebilecek. İstanbul'un kurtu