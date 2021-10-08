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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu

08.10.2021 17:45
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştirakleri İSTAÇ A.Ş ve BİMTAŞ A.Ş tarafından Gümüşhane'de yapılacak Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi Okulu'nun tanıtım programına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştirakleri İSTAÇ A.Ş ve BİMTAŞ A.Ş tarafından Gümüşhane'de yapılacak Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi Okulu'nun tanıtım programına katıldı.

Eylül 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ A.Ş Genel Müdürü ve eski Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı'nın adının yaşatılması için Hasanbey Mahallesi'nde yapılacak okulun tanıtım programında konuşan İmamoğlu, Mustafa Canlı'nın özveriyle çalışan ve herkeste olumlu iz bırakan bir insan olduğunu söyledi.

Gümüşhane'ye böyle bir eser kazandırmanın gururunu yaşadığını aktaran İmamoğlu, "Bu sürece katkı sunan bütün yönetici arkadaşlarıma, teknik görevlilere ve bu sürecin olgunlaşmasına onay veren Gümüşhane Valiliğine, Belediye Başkanlığına, Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bilim ve Sanat Merkezi içinde bilim sanatın olması da ayrıca özel bir durum. Yüzlerce gencimizin, çocuğumuzun aynı anda eğitim göreceğini bilmek beni şimdiden heyecanlandırıyor." diye konuştu.

İmamoğlu, okulu yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceklerine işaret ederek, Türkiye'nin en iyisi olması için teknik açıdan bütün ihtiyaçlarını gidereceklerini ve Milli Eğitim Bakanlığına devredeceklerini vurguladı.

Gümüşhane'nin göç veren bir şehir olduğunu ve İstanbul'da yüz binlerce Gümüşhaneli bulunduğunu anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla sürekli göç veren Anadolu'nun her yerinden özellikle İstanbul'a göç eden bir sürecin de sona ermesini istiyoruz. İnsanların ekmeğini en layıkıyla, en hak ettikleri biçimiyle doğdukları yerlerde mümkün olduğu kadar elde edebilsinler istiyoruz. Gelir adaleti, gelir eşitliği, üretim eşitliğinin tüm yurdumuza yayılmasını da arzu ediyoruz. Bu tür eğitim kurumlarının varlığı bir anne ve babanın özellikle Anadolu'dan büyük kentlere göç etmeme sebepleri olurlar."

İmamoğlu, Trabzon'daki ziyaretlerinin ardından Gümüşhane'ye geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi de buradayım. Bunun anlamı, insan olmanın tadını çıkarıyorum şu anda. İnsan olmak ve insanca buluşabilmek, birbirini anabilmek, birbirine selam verebilmek, birbirini hissedebilmek, insanımıza dua etmek bu memleketin her köşesini ve bu yurdun her insanını çok seviyorum. Bu dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği inşa etme noktasında da hangi kademede olursak olalım sorumluyuz. Ben Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı ve bana göre dünyanın en güzel kenti İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanıysam benim bu duyguyu bu ülkede en fazla besleyenlerden birisi olma sorumluluğum var. Onun için Gümüşhane'deyim. İnşallah daha güzel katılımlarla içinde öğrencilerle bu okulu hep beraber Eylül ayında açarız."

Konuşmasının ardından merkeze bağlı Tekke köyüne giden İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye'nin çok hızlı bir değişime ihtiyacı olduğunu savunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İyi hizmet ettiğimiz takdirde bu değişimi hazırlayan ana aktörleri olacağız. Elbette iki değerli siyasi partimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti lokomotifidir bu işin. İki kıymetli genel başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve sayın Meral Akşener bu işin yedi emini gibidir, bu işin teminatıdır. Bu kararlılığın en üst seviyede süreci yürüten, analiz eden ve günün sonunda en doğru kararları verecek ve tabiri caizse çemberi de en geniş şekilde yapacak bir biçimde tamamlayarak göreceksiniz önümüzdeki süreçte, çok yakın bir zamanda Türkiye'de çok güzel bir gelecek bizleri bekliyor."

Torul ilçesinde de esnaf ziyareti yapan İmamoğlu'na programlarında CHP İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., Mustafa Canlı, Gümüşhane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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