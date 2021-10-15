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İtalya'nın önde gelen plazma ürünleri üreticisi Kedrion Biopharma Türkiye'deki aktivitesini genişletiyor - Son Dakika

İtalya'nın önde gelen plazma ürünleri üreticisi Kedrion Biopharma Türkiye'deki aktivitesini genişletiyor

15.10.2021 09:11

Plazma ürünleri üretimi alanında İtalya'nın önde gelen ilaç şirketi Kedrion Biopharma, Türkiye pazarındaki aktivitesini genişlettiğini bildirdi.

Plazma ürünleri üretimi alanında İtalya'nın önde gelen ilaç şirketi Kedrion Biopharma, Türkiye pazarındaki aktivitesini genişlettiğini bildirdi.

Kedrion Biopharma'nın düzenlediği resepsiyon, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, şirket yöneticileri ile şirketin Türkiye'deki iştiraki Kedrion-Betaphar yöneticilerinin katılımıyla İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi.

Gaiani, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sağlık sektörünün öneminin görüldüğünü belirterek "Kedrion, Türkiye'de önemli bir yatırım yapma kararı aldı. Yalnızca Türkiye'ye iş olanakları getirmekle kalmadı, aynı zamanda yaygın olmayan nadir hastalıklardan muzdarip ailelere de yardımcı olma fırsatı sundu. Bunu sosyal etkileşim açısından çok önemli buluyorum." dedi.

Kedrion Biopharma Yönetim Kurulu Üyesi Maria Lina Marcucci de firmanın 20 yıllık geçmişinin olduğunu fakat ailesinin 1952'den beri sektörün içinde bulunduğunu söyledi. Tedavisini yaptıkları hastalıkların insanların hayatlarını çok ciddi şekilde etkilediğine işaret eden Marcucci, geliştirdikleri ilaçların çok sayıda insanı etkileyen hastalıkların yanı sıra nadir hastalıklara da deva olduğunu dile getirdi. Marcucci, Türkiye'ye 30 yıldır sık sık geldiklerini belirterek "Bu ülkeyle ilişkilerimiz çok iyi durumda. Geçmişte yalnızca ürünlerimizi ticari olarak satıyorduk ancak şimdi bu ülkeye yerleşmek için çok iyi bir partner bulduk. ABD'den ve İtalya'dan sonra Türkiye bizim 3'üncü büyük marketimiz. Attığımız adımdan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Sağlık sektörünün Türkiye'de çok iyi işlediğini vurgulayan Marcucci, "Bu da bu ülkenin daha fazla yatırımı hak ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir yatırım en az 1 milyar avroluk finansal değer demektir"

Kedrion-Betaphar ortaklığının bünyesinde yer aldığı Aslan Grubun Onursal Başkanı İhsan Arslan da firmayla iş birliği sürecini anlatarak kan ürünlerinin ithalat ve pazarlamasında ortak iş yapmaya karar verdiklerini söyledi. Söz konusu iş birliğinin Türkiye açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesi sadece Türkiye için değil, aynı zamanda tüm Orta Doğu ve civar ülkeler için büyük önem arz ediyor. Bu coğrafyada bu ürünlerin üretimi yok. Sadece Türkiye'de 300 milyon avronun üzerinde bir pazarı var ancak böyle bir yatırım en az 1 milyar avroluk finansal değer demektir."

Kedrion 100 ülkede ticari varlığa sahip

Merkezi Toskana'da bulunan, 100 ülkede ticari varlığa sahip ve dünya çapında 2 bin 700'den fazla çalışanı olan Kedrion Biopharma, hemofili, primer immün yetmezlikler ve Rh uyuşmazlığı gibi nadir hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için dünya çapında plazma türevli ürünler üretiyor.

Kedrion Biopharma'nın İtalya, Macaristan ve Kuzey Amerika'da üretim tesisleri bulunuyor. Şirket, donörler ve tedaviye ihtiyacı olan insanlar arasında bir köprü görevi görerek, mevcut plazma kaynaklı tedavilere hastaların erişimini artırmak için küresel ölçekte çalışıyor.

Kedrion Betaphar nadir hastalıklar konusunda geniş tedavi imkanı sunacak

Şirket, 2012'den bu yana Kedrion Betaphar aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Kedrion Betaphar immünoloji, nöroloji, hematoloji, yoğun bakım ve transplantasyon hastalarını tedavi etmek için ruhsatlı bir ürün portföyü sunarken doğrudan Türkiye ilaç pazarında bulunarak nadir hastalıklar konusunda daha geniş tedavi olanakları sunacak.

Şirket, ilaç tanıtım elemanları, finans, muhasebe, medikal, ruhsatlandırma, satış, pazarlama, ürün uzmanları, satın alma ve lojistik alanlarında personel istihdam edecek. Şirket merkezi ve ecza deposu Ankara'da yer alan Kedrion Betaphar'ın İstanbul'da da bir çalışma ofisi bulunuyor.

İtalya'nın önde gelen plazma ürünleri üreticisi Kedrion Biopharma Türkiye'deki aktivitesini genişletiyor
İtalya'nın önde gelen plazma ürünleri üreticisi Kedrion Biopharma Türkiye'deki aktivitesini genişletiyor
İtalya'nın önde gelen plazma ürünleri üreticisi Kedrion Biopharma Türkiye'deki aktivitesini genişletiyor
İtalya'nın önde gelen plazma ürünleri üreticisi Kedrion Biopharma Türkiye'deki aktivitesini genişletiyor

Yatırım, Türkiye, İtalya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'nın önde gelen plazma ürünleri üreticisi Kedrion Biopharma Türkiye'deki aktivitesini genişletiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'nın önde gelen plazma ürünleri üreticisi Kedrion Biopharma Türkiye'deki aktivitesini genişletiyor - Son Dakika
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