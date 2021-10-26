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Kamyonlarda 'arka tampon' tepkisi - Son Dakika

Kamyonlarda 'arka tampon' tepkisi

26.10.2021 16:38

ANKARA'da asistan doktor Rümeysa Berin Şen'in (25) otomobiliyle kamyonun altına girerek hayatını kaybetmesi, kamyon-kamyonet gibi araçların arkasındaki tampon zorunluluğunu gündeme getirdi.

ANKARA'da asistan doktor Rümeysa Berin Şen'in (25) otomobiliyle kamyonun altına girerek hayatını kaybetmesi, kamyon-kamyonet gibi araçların arkasındaki tampon zorunluluğunu gündeme getirdi. Yönetmeliğe göre kasalı kamyonet-kamyon-römork tipi yük taşıyan araçların, arkadan çarpmalarda kasanın altına girmeyi önleyecek şekilde tasarlanması gerekirken, bazı araçlarda bu yönetmeliğe uyulmaması tepki çekti.

Ankara Şehir Hastanesinde görevli Rümeysa Berin Şen, nöbet çıkışı otomobiliyle evine giderken yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Şen, kamyonun altına girerek hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti. Şen'in yaşamını yitirdiği kaza, kasalı yük taşıma araçlarında arka tampon zorunluluğunu gündeme getirdi. 'Arka Koruma Tip Onay Yönetmeliği'ne göre kasalı kamyonet-kamyon-römork tipi yük taşıyan araçların, arkadan çarpmalarda kasanın altına girmeyi önleyecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Ancak bazı kasalı araçlarda bu yönetmeliğe uyulmaması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları da Şen'in hayatını kaybettiği kazanın fotoğraflarını paylaşarak, kamyonun arkasında koruyucu tampon olması durumunda doktorun hayatta kalabileceğini belirtti.

'TAMPONSUZ OLANLAR KOMİSYONDAN GEÇEMEZ'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, yönetmelikte hangi araçlarda tampon olmasının belirlendiğini belirterek, "Bütün kamyonlarda ve çekicilerin dorselerinde tampon bulunmaktadır. Tamponsuz araçlar zaten fenni muayene komisyonundan geçmemektedir. Hatta araçlara yandan çarpmalarda dahi kamyonların ve TIR dorselerinin o depoların olduğu yer ve onun yanındaki o boşluklar tamamen kapanmıştır, bu kazaları daha hafif atlatmak için. İstisnadır arkada tamponu olmayan bir dorse veya kamyon. Bunlar da trafiğin, jandarmanın gördüğü yerde cezalandırılmaktadır. Bu tür araçlar zaten fenni muayene komisyonundan geçemez" dedi.

'TAMPON ÖLÜMDEN KORUR'

Apaydın, tamponun bir muhafaza olduğunu ve çelikten yapıldığını kaydederek, "Bu, arkadan çarpmalarda aracın en azından hızını keser ve kasanın altına doğru girip en azından şoförün ölümüne neden olmaz. O bakımdan tamponlar vardır ve sağlam yapılmıştır. Bütün araçlarda kamyon, kamyonet türü araçlarda, TIR'ların dorselerinde bu vardır. Bu kazada da kamyonda tampon olması gerekiyor, eğer yoksa kamyoncu arkadaşımız suçlu olabilir. Ancak arkadan çarpmalarda da trafik bunu ne derece değerlendirecektir onu bilmiyorum" diye konuştu.

Apaydın, kamyonların park edeceği yerlerin belli olduğunu kaydederek, "Eğer yol kenarında kullanılacak olan banket geniş değilse orada araç park etmek bana göre bir usulsüzlüktür, tafik hatasıdır. Kamyonlarımızı arkadan veya önden gelecek trafiğe göre de sağlıklı bir yere yerleştirmemiz bizim mesleğimizin gereğidir. Bundan kaçınılmaz" diye konuştu.

Kamyonlarda 'arka tampon' tepkisi
Kamyonlarda 'arka tampon' tepkisi
Kamyonlarda 'arka tampon' tepkisi
Kamyonlarda 'arka tampon' tepkisi

Kamyonet, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonlarda 'arka tampon' tepkisi - Son Dakika


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