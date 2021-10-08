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Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı - Son Dakika

Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı

08.10.2021 10:56

Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ın öldürülmesi Trabzonlu şehit yakınlarını sevindirdi Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu...

Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ın öldürülmesi Trabzonlu şehit yakınlarını sevindirdi

TRABZON - Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız, MİT operasyonuyla önceki gün Gara'da etkisiz hale getirilirken, şehit edilen 8 askerden biri olan Trabzonlu Piyade Komando Onbaşı Ali Yasin Erosmanoğlu'nun ağabeyleri aldıkları haberle acılarının bir nebze olsun dindiğini söylediler.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla 2012 yılında Hakkari'de şehit edilen 8 askerin intikamı alınırken, şehit edilen 8 askerden biri olan Trabzonlu Piyade Komando Onbaşı Ali Yasin Erosmanoğlu'nun ağabeyleri, aldıkları haber sonrası kardeşlerinin şehitlikteki kabri başında dua ederek operasyonda yer alanlara teşekkür ettiler.

Şehit ağabeyi Salim Erosmanoğlu, aldıkları haber karşısında acılarının bir nebze olsun dindiğini belirterek "Bu hainlerin öldürülmesi bizim acımızı bir nebze dindirdi. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. İsterdim ki rahmetli babam da bugünü görseydi. Babam yıllarca bize hiç belli etmeden kardeşimin peşinden hep ağladı. Devlet büyüklerimizden Cumhurbaşkanımızdan, bakanımıza, Genel Kurmay Başkanımıza, operasyondaki tüm askerlerimiz, korucularımız emek veren herkese minnettarız. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Şehit Ağabeyi Cemal Erosmanoğlu da devlet büyüklerine teşekkür ederek, "Devletimizden, devlet büyüklerimizden bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, Genel Kurmay Başkanımıza kadar hepsine sonsuz teşekkür ederiz. Babam ve annemin bir nebze de olsa acısı dinmiş olacak. Bizlerin acısı bir nebze dinmiş olacak. Bu hainleri, PKK'lıları öldürdükleri için onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa acımız dindi. Şehidimizin ve şehitlerimizin acıları hep içimizde yaşayacak sonsuza kadar devam edecek. Bu hainlere izin verilmediği sürece biz şehit aileleri olarak devletimizin yanındayız. Biz de gerekirse vatanımız için canımızı kanımızı son damlasına kadar feda ederiz. Bize bir nebze de olsa acımızı dindirdikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler ise "Dağlıca'da haince katledilerek şehit olan Ali Yasin kardeşimizin katilinin düzenlenen operasyonla öldürülmesi acımızı biraz olsun yarıya indirdi. Buna öncülük eden devlet büyüklerimiz askerimiz dağdaki korucularımız hepsine minnettarız. Ali Yasin kardeşimiz bayrağı için canını verdi. Vatana, millete, bayrağa, ezana Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkan milyonlarca şehidimizin ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.

Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı
Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı
Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı
Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı

Hakkari, Dağlıca, Şehit, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşlerinin kanı yerde kalmadı - Son Dakika


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