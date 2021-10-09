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Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı - Son Dakika

Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı

09.10.2021 13:43
Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı

20. yüzyılın usta hattatlarından Mustafa Halim Özyazıcı'nın eserleri, Kazlıçeşme Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluştu.

20. yüzyılın usta hattatlarından Mustafa Halim Özyazıcı'nın eserleri, Kazlıçeşme Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluştu.

Ömrünün son 20 yılını Zeytinburnu'nda geçiren Özyazıcı'nın eserleri, Haluk Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonu'ndan sergilenmek üzere alındı.

Kültür ve sanat dünyasından birçok ismin de konuk olduğu serginin açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu sergide ziyaretçiler, hattat Halim'in daha önce bilinmeyen birçok yönünü, hayatına dair unsurları, hat yaparken kullandığı eskizleri bulabilecek. Sergimiz, üç ay boyunca Kazlıçeşme Sanat'ta açık olacak. Tüm sanatseverleri hattat Halim Özyazıcı Sergisi'ne bekliyorum." dedi.

Arısoy, Özyazıcı'nın Türk hat sanatının zirve isimlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizi ilgilendiren bir tarafı da ömrünün son dönemlerinde Zeytinburnu'nda 20 dönüme yakın bir büyüklükte çiftlikte yaşamış olması. Bu çiftlikte 30 çeşit üzüm yetiştirmesidir. En son Zeytinburnu'nda geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Zeytinburnu'muzdaki bir mezarlığımıza defnedildi. Aslında hemşerimizi ve ebedi sakinimizi anıyoruz. Hattat Halim, hem hat konusundaki büyük şöhreti ile hem de hat dışında kalem, kartvizit, afiş gibi dil devriminden sonra meşgul olduğu işlerle biliniyor. Türkiye'de son dönemlerde yapılan camilerde de eserleri var."

Koleksiyoner Haluk Perk ise "Halim üstadın eserleriyle tanıştığımda bu kadar büyük bir zenginlikle karşılaşacağımı tahmin edemezdim. Üstat, öyle çeşitlilikte ve sayıda eser vermiş ki, bunları bir sergi ve kitapla anlatabilmek mümkün değil. Eserleriyle birlikte yazışmalarını, fotoğraflarını, şahsi eşyasını da koleksiyonumuza katmaya çalıştım. Sergi münasebetiyle hazırladığımız katalog, koleksiyonumuzdan bir seçkidir." diye konuştu.

Serginin yer aldığı Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nin açılışının da "Hattat Halim Besmele Sergisi-Haluk Perk Koleksiyonu" ile yapıldığını hatırlatan Perk, "Bize inanıp her zaman destekleyen Zeytinburnu Belediyesi yönetimine, değerli Başkan Sayın Ömer Arısoy'a sonsuz şükranlarımı sunarım. Kataloğumuzun faydalı bir kaynak ve daha sonra yapılacak yayınlar için bir başlangıç olmasını ümit eder, bu koleksiyonun ve yayının müsebbibi üstat hattat Halim'in mekanının cennet olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Sergide Hattat Özyazıcı'nın kişisel eşyalarının yanı sıra hat çalışmaları, sülüs yazıları, celi sülüs cami kalıp çalışmaları, cami kubbe yazı kalıpları, taslak çalışmaları, sülüs ve nesih, ta'lik, divani, rik'a, kufi ve tuğra yazıları, mezar taşı çalışmaları yer alıyor.

Ayrıca sanatçının grafik çalışmaları, kaligrafi, tabela, afiş, reklam, plak zarfı, etiket, vinyeti tayyare piyangosu, hisse senedi ve poliçe, diploma, harita, kitap, logo, isim istifi ve mühür çalışmalarından örnekler de sergileniyor.

Sergi, 31 Aralık'a kadar ücretsiz ziyaret edebilecek.

Hattat Mustafa Halim Özyazıcı hakkında

Hattat Mustafa Halim Özyazıcı, 14 Ocak 1898'de İstanbul'da doğdu. Aksaray Hususi Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi'nde hat muallimi Hamit Aytaç'tan rik'a, sülüs, nesih ve divani yazılarını başlangıç seviyelerinde meşk etti.

Sanayi-i Nefise Mektebi'nde hak ile resim şubelerinde eğitim alan Özyazıcı, Babıali'de açılan Medresetü'l-hattatin'de 1915'te eğitimine devam etti.

Halim Efendi, Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik'ten sülüs, nesih ve rik'a, Mehmet Hulusi Yazgan'dan ta'lik, tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer'den celi sülüs ve tuğra, Ferid Bey'den divani ve celi divani, Said Bey'den rik'a yazılarını öğrendi.

Yeniköylü Nuri Bey ve Bahaeddin Tokatlıoğlu'dan tezyini motifler üzerine ders alan Özyazıcı, yazılarını küçük yazdıktan sonra büyüterek yazma metodunu değil, daha yazıya başlarken provasız doğrudan celi kalemle ve çok süratle meşk etti. Bu kabiliyet daha evvel Durmuşzade Ahmed ve Yesarizade Mustafa İzzet efendilerle Mehmed Şefik Bey gibi hattatlarda da görüldü.

Mustafa Halim Özyazıcı, 30 Eylül 1964'te vefat etti ve Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı
Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı
Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı
Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı
Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı
Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı
Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı
Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı
Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı

Mustafa Halim, Zeytinburnu, Hattat, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı - Son Dakika


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