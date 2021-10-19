Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü - Son Dakika

Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü

Sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne bürünen Gökpınar Gölü ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor

SİVAS - Sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne bürünen Gökpınar Gölü ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Sivas il merkezine 147 km mesafedeki turkuaz mavisi Gökpınar gölü, doğaseverlerin ve balık adamların sıklıkla ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Her mevsim farklı bir renk alan göl, güneşin konumuna göre de ton değiştiriyor. 4 mevsim 11 derece sıcaklıktaki suyu ve 10 metre derinliği ile dikkat çeken göl, şu günlerde Sonbahar'ın renkleri ile adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Gün ışığını en derin noktasına kadar yansıtan Gökpınar Gölü, bu haliyle yukarıdan aşağıya bakılan bir akvaryumu andırıyor. Gölün en tabanında hamsi boyundaki bir balığı, içinden kabarcıklar çıkaran taşları, yuvasından çıkarak göl tavanına kadar yükselen su kabarcıklarını masmavi bir şeffaflık içinde izlemenin mümkün olduğu turkuaz mavisi göl kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'de ilk 10 içerisinde gösteriliyor

Evliya Çelebi'nin "Bozkırda giderken anında bir vahaya düşersiniz. İşte orası Gürün'dür" sözleri ile de methiyelerde bulunduğu ilçedeki doğa harikası göl, dünyanın en mavi ve en temiz gölleri arasında bulunuyor. Birçok turizmci tarafından Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında ilk 10'da gösterilen Gökpınar Gölü, I. dereceden doğal sit alanı olarak göze çarpıyor. Önemli Doğa Alanı ve Önemli Bitki Alanı olan bölge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle hayata geçirilen 'Hassas Korunacak Alanlar' listesinde de yer alıyor. Ayda ortalama 25 bin ziyaretçiyi ağırlayan gölün yapılan tanıtım faaliyetleri ve peyzaj çalışmaları ile 100 bin kişiye ev sahipliği yapması bekleniyor.