Kırgızistan'da "Batken'in gelişmesi-ülkenin gelişmesi" forumu düzenledi - Son Dakika

Kırgızistan'ın güneyinde Fergana Vadisi'nde yer alan Batken bölgesinin gelişmesi için "Batken'in gelişmesi-ülkenin gelişmesi" adlı yatırım forumu düzenlendi.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, foruma devlet yetkilileri, uluslararası kurumların temsilcileri, diplomatlar ve iş insanları katıldı.

Ülkedeki kabine değişikliğinin ardından ilk çalışma ziyaretini Batken şehrine yapan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, "Batken'in gelişmesi-ülkenin gelişmesi" yatırım forumu katılımcılarına hitap etti.

Batken bölgesinin ulaşım koridorlarının ekonomik kalkınma koridorları olduğuna işaret eden Caparov, "Ülkemizden Çin'e ulaşılabilir. Batken'in Kızıl-Kiya ilçesinde bölgenin en büyük lojistik merkezi kurulabilir. Bölgede altyapı çalışmalarına da devlet destek olacak. Tüm iş insanlarını, Batken bölgesine yatırım yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Caparov, bölgenin yatırım imkanlarını sıralarken "Bölgede Ak-Suu, Kozu-Baglan, Kojeşken, İsfayramsay ve Ak-Say nehirleri üzerinde hidroelektrik santralleri kurulabilir. Ayrıca bölge enerji ve tarımın yanı sıra madencilik sektöründe büyük bir potansiyele sahiptir." dedi.

Akılbek Caparov, yatırımcılardan iklim değişikliğini de dikkate alarak büyük miktarda su gerektirmeyen projeleri hayata geçirmeye dikkat etmelerini istedi.

Forumda, Batken Belediyesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, Tarım, Su İşleri ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Türk Mak Fidancılık şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Batken Belediye Başkanlığı binası önünde de bölgede üretilen tüm tarım ürünleri sergilendi.

Batken bölgesi

Ülkenin güneyindeki Tacikistan ile Özbekistan'a sınırı olan Batken bölgesi, doğal yeraltı ve su kaynakları, tabiat güzelliği, düzgün transit yolları ve 500 bin civarındaki nüfusuyla Kırgızistan'ın 7 bölgesinden birini oluşturuyor.

Batken bölgesinde, biri Tacikistan'a, ikisi de Özbekistan'a ait toplam 100 bin civarındaki nüfusuyla bölge konumundaki anklavlar bulunuyor.

Verimli tarım arazilerin yoğunluğu bölgenin komşu ülkeleriyle sınırların belirlenmemiş olması; yasa dışı geçişler, hayvan otlatma ve su kaynaklarının kontrolü nedeniyle sık sık vatandaşlar arasında gerginlikler çıkıyor.

Hükümet, Tacikistan ve Özbekistan ile sınır belirleme çalışmalarının tamamlanması için büyük gayret gösteriyor.