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Kış turizminin gözdesi Uludağ kayak sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Kış turizminin gözdesi Uludağ kayak sezonuna hazırlanıyor

24.10.2021 11:22
Kış turizminin gözdesi Uludağ kayak sezonuna hazırlanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Geçmişte birçok Yeşilçam filminin çekimlerine ev sahipliği yapan Uludağ, 2 bin 543 metre rakımıyla Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktasında bulunuyor.

Bursa kent merkezinden kara yoluyla 40 kilometrelik yolculukla ulaşılan ve 1961 yılında milli park ilan edilen alandaki "Oteller Bölgesi"ne 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle alternatif ulaşım sağlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüzlerce virajın bulunduğu, çevresi çam ağaçlarıyla kaplı yollarda genişletme ve asfalt yenileme çalışması gerçekleştirirken, Bursa Teleferik AŞ İşletme Müdürlüğü ekipleri de hattaki bakım çalışmalarını tamamladı.

Birinci Yerleşim Bölgesi'nde 12, İkinci Yerleşim Bölgesi'nde 5 otelin 6 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ'da otel ve misafirhanelere ait 300 metre ila 1980 metre uzunluklara sahip 20 kayak pistinin yanı sıra 11 teleski, 6 telesiyej ve 1 gondola (telesiyejin kabinli modeli) tesisi bulunuyor.

Turizmciler, geçen ay yağan kısa süreli karla, normalde aralık ayı olan sezon başlangıcının erkene çekilmesine ilişkin beklenti ve umutlarını artırırken bölgedeki tesisler, bu sezon da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, turizmciler olarak heyecanla sezonu beklediklerini söyledi.

Geçen sene kar yağışının geciktiğini, bu yüzden sezonun geç açıldığını hatırlatan Saraçoğlu, "Buna rağmen canlı, hareketli ve doluluk oranlarının yüksek olduğu bir dönem geçirmiştik. Geçen sezon yüz güldüren bir sezon olmuştu. Bu sene de aynı beklentiler içindeyiz. Aşı oranları yüzde 85'leri buldu. Seyahat imkanları rahat ve konforlu hale geldi. Tedbirler elden bırakılmadan çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

"Dört mevsim Uludağ"

Saraçoğlu, turizmciler ve otelciler olarak erken kar yağışı umuduyla hazırlıklara başladıklarını, altyapı faaliyetlerinin de bu doğrultuda sürdüğünü anlattı.

Uludağ'ı sadece kış turizmi olarak düşünmemek gerektiğini ifade eden Saraçoğlu, "Şu anda giden ziyaretçiler sonbaharın renk cümbüşüyle karşılaşabilir. Rehabilitasyon, dinlenme ve hafta sonlarını değerlendirme açısından çok önemli bir merkez." dedi.

Yazın turistik aktiviteler olmadığı için acentelerin Uludağ'a tur düzenlemediğini kaydeden Saraçoğlu, bu sezondan itibaren yazları hareketlilik olursa Uludağ'ı dört mevsim yaşanır hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Murat Saraçoğlu, Avrupalı turistlerin Uludağ'a her zaman ilgi gösterdiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Uludağ'a geçen sene Rusya ve Ukrayna'dan yoğun bir katılım vardı. Arap ülkelerinden de turistler oldu. Bu sene aynı şekilde turistlerin ziyaretlerini bekliyoruz. Pazarlama yaptığımız ülkeler var, onlardan da olumlu dönüşler bekliyoruz. Bu sene kar yağışı erken olursa sezonu en azından uzatmış olacağız, yerli ve yabancı turistlerin erken gelmesini sağlayacağız. Yabancı turistler özellikle çok önemli. Turizm, ülkemizin ekonomisine katkıları yüksek olan, bütçe açığını kapatan bir sektör. Uludağ'a gelişlerle birlikte milli ekonomiye döviz girdisini artırmak istiyoruz."

Uludağ'da işletmecilik yapan Ekrem Acar da 1984'te beri Uludağ'da çalıştığını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Acar, "Artık Uludağ'a karın yağmasını ve turistlerin gelmesini bekliyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden fazla turist ağırlıyoruz. Burada doğa harika, kar yağdığı zaman cennet gibi oluyor." diye konuştu.

Kış turizminin gözdesi Uludağ kayak sezonuna hazırlanıyor
Kış turizminin gözdesi Uludağ kayak sezonuna hazırlanıyor
Kış turizminin gözdesi Uludağ kayak sezonuna hazırlanıyor
Kış turizminin gözdesi Uludağ kayak sezonuna hazırlanıyor
Kış turizminin gözdesi Uludağ kayak sezonuna hazırlanıyor

Kış Turizmi, Türkiye, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış turizminin gözdesi Uludağ kayak sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika


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