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KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI - Son Dakika

KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

25.10.2021 13:04

"Cesaret edip rahat yürüyemiyoruz.

"Cesaret edip rahat yürüyemiyoruz. Hepsi kaldırımda gidiyor."

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ - Uğur ŞAHİN/ İstanbul'da elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimde, belirlenen kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde kaldırımda scooter ile ilerleyen sürücüler durdurularak ceza yazıldı.

Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yapılmaya başlandı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu. Kimileri ise polis ekiplerini görmesi üzerine scooterdan indi. Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira ceza kesildi. Ceza kesilen bir kişi, "Kaldırımda scooter kullanmak yasakmış ama biz bilmiyorduk. Onun için cezai işlem uyguluyorlar. Ceza 140 küsürmüş" dedi.

Denetimler sırasında polis ekiplerinin yanına gelen bir kadın ise, "Bir scooter torunuma çarptı. Cesaret edip şurada rahat yürüyemiyoruz. Hepsi kaldırımda gidiyor. Ayrıca kuryeler de kaldırımda gidiyor. Bir de bir şey söylediğiniz zaman hakaret alıyorsunuz." diye konuştu.

Öte yandan Fatih, Aksaray'da da denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi.

KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

Elektrikli scooter, İstanbul, Bağdat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURALLARA UYMAYAN ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI - Son Dakika


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