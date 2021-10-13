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Libya'da barınma merkezlerinde hak ihlallerine maruz kalan göçmenler ülkeden güvenli çıkış istiyor - Son Dakika

Libya'da barınma merkezlerinde hak ihlallerine maruz kalan göçmenler ülkeden güvenli çıkış istiyor

13.10.2021 11:50
Libya'da barınma merkezlerinde hak ihlallerine maruz kalan göçmenler ülkeden güvenli çıkış istiyor

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'den Libya'ya geri döndürülen veya ülke içinde yakalanan düzensiz göçmenler, insanlık dışı koşulların hakim olduğu hapishane ile barınma merkezleri arasında mekik dokuyor.

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'den Libya'ya geri döndürülen veya ülke içinde yakalanan düzensiz göçmenler, insanlık dışı koşulların hakim olduğu hapishane ile barınma merkezleri arasında mekik dokuyor. Gözaltı merkezlerinde zorla tutulan ve insan hakları ihlallerine maruz kalan binlerce göçmen, Libya'dan güvenli ve yasal bir çıkış için uluslararası toplumdan yardım bekliyor.

Yerel güvenlik güçlerinin 1 Ekim'de başkent Trablus'un Gırgariş bölgesinde, "yasa dışı göç, uyuşturucu, insan ticareti ve suç örgütleriyle mücadele" iddiasıyla düzenlediği operasyonda, çoğu Afrikalı 5 binden fazla düzensiz göçmen gözaltına alınmıştı.

Trablus'un Gut eş-Şaal bölgesinde insanlık dışı koşulların hakim olduğu hapishaneye kapatılan binlerce göçmen, açlık ve susuzluk gibi nedenlerle buradan kaçmıştı.

Yüzlerce göçmen günlerdir Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Libya Ofisinin Trablus'taki binası önünde toplanarak ülkeden çıkmak için yardım beklerken, bazıları ise koşulların nispeten daha iyi olduğu barınma merkezlerine sevk edildi.

AA ekibi, Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Yasadışı Göçle Mücadele Biriminin Trablus'taki göçmen barınma merkezlerinden birini görüntüleyerek buradaki göçmenlerle konuştu.

Trablus'un güneyindeki Ayn Zara Barınma Merkezi, yakın zamanda buraya sevk edilen göçmenlerle birlikte toplam 1277 kişiye "zorunlu ev sahipliği" yapıyor.

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Çoğunluğunu Sudan, Eritre, Etiyopya, Nijerya gibi Afrika ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu bu göçmenler arasında 189 kadın ve 69 çocuk da bulunuyor.

Libya'da barınma merkezlerinde hak ihlallerine maruz kalan göçmenler ülkeden güvenli çıkış istiyor
Libya'da barınma merkezlerinde hak ihlallerine maruz kalan göçmenler ülkeden güvenli çıkış istiyor
Libya'da barınma merkezlerinde hak ihlallerine maruz kalan göçmenler ülkeden güvenli çıkış istiyor
Libya'da barınma merkezlerinde hak ihlallerine maruz kalan göçmenler ülkeden güvenli çıkış istiyor
Libya'da barınma merkezlerinde hak ihlallerine maruz kalan göçmenler ülkeden güvenli çıkış istiyor

Togo Cumhuriyeti, Gözaltı, Göçmen, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da barınma merkezlerinde hak ihlallerine maruz kalan göçmenler ülkeden güvenli çıkış istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da barınma merkezlerinde hak ihlallerine maruz kalan göçmenler ülkeden güvenli çıkış istiyor - Son Dakika
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