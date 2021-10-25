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LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE - Son Dakika

LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE

25.10.2021 10:05

TARIMIN geleceğine yön veren bireyler yetiştirmek için Erzurum'da bu yıl eğitimin başladığı Tarım ve Hayvancılık Lisesi'nin öğrencileri, henüz üniversiteye geçmeden üniversite hayatı ile tanışma fırsatı buldu.

TARIMIN geleceğine yön veren bireyler yetiştirmek için Erzurum'da bu yıl eğitimin başladığı Tarım ve Hayvancılık Lisesi'nin öğrencileri, henüz üniversiteye geçmeden üniversite hayatı ile tanışma fırsatı buldu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin kapılarını açtığı tarım öğrencileri, profesörlerden laboratuvar ortamında ders görüp, ekmek, peynir, ayran, bal ve yoğurt üretimi ile hayvan bakımına kadar birçok uyulamaya katıldı.

Aziziye ilçesinde bu yıl açılan Tarım ve Hayvancılık Lisesi'nde yetişen öğrencilerin, tarımın geleceğine yön vermesi hedefleniyor. Atatürk Üniversitesi'nin sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, mühendislik ve güzel sanatlar alanında Doğu'ya önemli hizmetler sunduğunu hatırlatan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, "Rektörlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu protokol doğrultusunda Aziziye ilçesinde kurulan Tarım Lisesi öğrencilerine bölümlerinde büyük başarılara imza atan hocalarımız tarafından gönüllü olarak hem laboratuvar hem de uygulamalı olarak ders anlatıyor. Bugün de gıda mühendisliği bölümünde profesör hocalarımız öğrencilerimize laboratuvar konusunda uygulama dersi veriyor çünkü yeni kurulan bir lise uygulama alanı mevcut değil, artı öğretici olarak meslekten anlayan veya mesleki bilgiye sahip deneyimli öğretmenler de mevcut değil. Ayrıca üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda hem bölgeye hem de diğer kurumlara destek vermek amacı gütmekte. Bu uygulama Türkiye'de ilk defa yapılan bir uygulama çünkü lise birinci sınıf öğrencilerine üniversiteden bilim adamları tarafından ders veriliyor. Bu da bizim açımızdan, ilk olmamız açısından Atatürk Üniversitesi mensubu ve Ziraat Fakültesi dekanı olarak gurur verici bir olay olarak değerlendiriyorum. Fakültede uygulama derslerine katılan öğrenciler hem ders hem de üniversite ortamında büyük bir tecrübe kazanıyor" diye konuştu.

'GIDA MÜHENDİSİ YA DA VETERİNER OLMAK İSTİYORUM'

Aziziye'nin Ilıca Mahallesi'nde oturan ve babasının çiftçi olduğunu söyleyen 1'inci sınıf öğrencisi Aydanur Fidan, "Tarım lisesi laboratuvar bölümüne gidiyorum. Babam çiftçi ben hayvanları çok seviyorum. Hayvanları sevdiğim için bu okulu tercih ettim. Büyüdüğümde gıda mühendisi ya da veteriner olmayı düşünüyorum. Burada bize çok güzel bilgiler veriliyor. Gidip bu bilgileri ailemize anlatarak onları da aydınlatıyoruz. Hocalarımız bizimle çok ilgileniyor. Derslerin hepsi çok zevkli. Uygulama derslerinde altyapımız olduğu için yanına gittiğimiz hayvanlardan korkmuyoruz" dedi.

Ailesinin geçimini besicilik ve çiftlik yaparak sağladığını söyleyen 1'inci sınıf öğrencisi Buket Karataş (13) da "Baba mesleğini bilinçli bir şekilde devam ettirmek için Tarım Lisesi'ne isteyerek yazıldım. Gerek laboratuvar ortamı gerekse uygulamada çok şeyler öğrendik. Üniversite ortamını hep merak ederdim. Şimdiden buraları görmek çok iyi" diye konuştu.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE

Üniversite, Erzurum, Tarım, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE - Son Dakika


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SON DAKİKA: LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYLE TANIŞTIRAN PROJE - Son Dakika
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