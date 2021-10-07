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Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi

07.10.2021 17:38
Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği'nin (ANTOD) ekim ayı toplantısında, dernek yöneticileri ve üyelerle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği'nin (ANTOD) ekim ayı toplantısında, dernek yöneticileri ve üyelerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ANTOD toplantısında Yavaş, kentte hayata geçirilecek projelere ilişkin sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Japonya ve Kore büyükelçileriyle yaptığı görüşmelerde, termal sağlık turizmi konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Yavaş, salgın nedeniyle çalışmaların tamamlanamadığını belirtti.

Termal turizmin geliştirilmesi için emekli Türk büyükelçiler ve İskandinav ülkeleri büyükelçileriyle görüşmelerde bulunacağını belirten Yavaş, kültür turizmi açısından Ankara'nın potansiyel olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Yavaş, Ankara Kalesi'nde yürütülen çalışmalarda birinci etabın tamamlandığını, ikinci etabının ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların başladığını bildirdi. Başkan Yavaş, "Kendi dönemimiz içinde Kale'nin tümünü bitirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ulus civarındaki sebze halini yenilemek için izinleri aldıklarını, bölgeyi canlandırmak için EGO'yu taşıyacaklarını anlatan Yavaş, bir diğer projelerinin de trafiği yerin altına alıp, Ulus'u tam bir meydan haline getirmek olduğunu aktardı.

"ANKAPARK'ı alabilirsek orayı bir şekilde çalıştıracağız"

Kızılay bölgesini genç nüfusun uğrak mekanı haline getirmek için Zafer Çarşısı'nın alt katında yer alan 60 dükkanı "Kitap Kafeye" dönüştüreceklerini kaydeden Yavaş, AŞTİ'de de üstü güneş enerjili olacak şekilde yapımı devam eden yenileme çalışmalarının mart ayında tamamlanacağını bildirdi.

Mansur Yavaş, ANKAPARK ile ilgili de "ANKAPARK'ı alabilirsek orayı bir şekilde çalıştıracağız. Başka projelerimiz de vardı. 81 İl Anadolu Bahçesi, İller Fuarları gibi çalışmalarımız vardı. Belki oradaki oyuncak sayısını azaltarak, hayvanat bahçesiyle birleştirerek büyük bir alan haline getirebiliriz. Para bizim paramız sonuçta, orayı da değerlendirmeye çalışacağız ama alamadık." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş katıldı.

Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi
Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Mansur Yavaş, Japonya, Ankara, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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