Menteşe'de Özel Çocuklara Özel Tiyatro Oyunu - Son Dakika

Menteşe Belediye Tiyatrosu Ayhan İçöz Salonunda sahnelenen oyunu kahkahalarla izleyen özel çocuklar, oyun sırasında çalan müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendiler.

Oyunu çocuklar ile birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak özel çocuklarımız ve aileleri için pek çok projeyi hayata geçirdik. Engelli, özel çocuklarımızın hiç bir engelle karşılaşmamaları için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bugünde özel çocuklarımız için ormanın anahtarı adlı oyunumuzu sahneledik. Onların yüzünde bir gülümseye neden olmak onların mutlu şekilde dans ettiklerini görmek bizler için paha biçilemez bir mutluluktur." diye konuştu.