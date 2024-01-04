Muğla\'da Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı. Listede isimleri bulunmayan vatandaşlar İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek kayıtlarını yaptıracaklar.

Seçmen listesini muhtarlık binasına asan Üniversite öğrencilerinin ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarının yer aldığı Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baydur, seçmen listelerinin bugün itibari ile askıya çıkarıldığını belirterek, "Kötekli Mahallemizin Toplu Konut İdaresi TOKİ konutları ile birlikte yaklaşık 10 bin seçmeni var. Seçmen listeleri 17 Ocak 2024 tarihine kadar askıda kalacak. Oy kullanacak vatandaşlarımız bulundukları ikametlerde isimlerinin olup almadığını e-devlet, www.ysk.gov.tr, YSK mobil uygulaması, 4449 975 YSK Çağrı Merkezi veya Muhtarlık bölesi askı listesinden kontrol edebilecekler. Seçmen kütüklerinde kayıtlı olmayan seçmenlerimizin seçmen kaydını güncellemek için 4 Ocak-17 Ocak tarihleri arasında önce Nüfus Müdürlüklerine, daha sonra onaylı adres beyan formunun bir örneğini ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bizzat teslim edebilecek veya Nüfus Müdürlüğünce gönderilmesini talep edebilir" dedi.

31 Mart'ta Muğla'da 2 bin 435 sandıkta 805 bin 757 seçmen oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu tarafından Muğla genelinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanma sayıları açıklandı. Muğla'nın 13 ilçesinde 805 bin 757 seçmen, 2 bin 435 sandıkta oy kullanacak. Muğla'da 2019 yılındaki yerel seçimlerde 2 bin 389 sandıkta 726 bin 497 seçmen oy kullanmıştı. Muğla'da 5 yılda seçmen sayısı 79 bin 260 kişi arttı.

İlçelere göre sandık ve oy sayısı şöyle oluştu. Bodrum 427 sandıkta 150 bin 713 seçmen, Dalaman 107 sandık, 35 bin 771 seçmen, Datça 62 sandık, 21 bin 028 seçmen, Fethiye 371 sandık ve 129 bin 565 seçmen. Kavaklıdere 30 sandık, 8 bin 499 seçmen, Köyceğiz 96 sandık, 31 bin 151 seçmen, Marmaris 207 sandık 73 bin 444 seçmen, Menteşe 269 sandık, 88 bin 596 seçmen. Milas 379 sandık, 116 bin 664 seçmen, Ortaca 126 sandık, 42 bin 604 seçmen, Seydikemer 162 sandık, 48 bin 948 seçmen, Ula 74 sandık, 22 bin 176 seçmen ve Yatağan 125 sandıkta 36 bin 598 seçmen oy kullanacak.

En fazla seçmen Bodrum'da, en az Kavaklıdere'de

31 Mart yerel seçimlerinde en fazla seçmenin bulunduğu ilçe Bodrum oldu. Turizm kenti Bodrum'da 427 sandıkta 150 bin 713 seçmen oy kullanacak. En az seçmen sayısı ile Kavaklıdere ilçesinde bulunuyor. Kavaklıdere ilçesinde 30 sandıkta 8 bin 499 seçmen oy kullanacak. - MUĞLA