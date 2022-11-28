13 yıllık sır perdesinde yeni gelişme! Bayram Tosun cinayeti DNA testiyle çözülecek - Son Dakika
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13 yıllık sır perdesinde yeni gelişme! Bayram Tosun cinayeti DNA testiyle çözülecek

28.11.2022 19:19

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 13 yıl önce ortadan kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Bayram Tosun olayında şüpheliler tarafından gömüldüğü belirlenen adreste 3 yıl önce insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulunduğu ve kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edildi. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde DNA testi yapılarak Bayram Tosun'a ait olup olmadığı belirlenecek.

Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ağustos ayında Bayram Tosun'un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı.

CİNAYETİ TELEVİZYON PROGRAMINDA İTİRAF ETTİLER

Özel bir televizyon kanalında cinayeti itiraf eden Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Keziban Turhan'ın kardeşi Kemal Biçe gözaltına alındı. Keziban Turhan ve kardeşi, Bayram Tosun'u öldürdükten sonra attıkları Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında yer gösterdi.

Muğla'da yıllar önce kaybolan Bayram Tosun cinayetinde sır perdesini DNA testi aralayacak

KADAVRA KÖPEĞİYLE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN SONUÇ ÇIKMADI

Dere içinde uzun süre yapılan arama çalışmasında Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile kadavra köpeği Sima ile çevrede arama çalışmasına katıldı. Yapılan aramada çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

KİMSESİZ MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR

Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından 2018-2019 yılında Bayram Tosun'un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulunduğu, bulunan kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edildi.

Muğla'da yıllar önce kaybolan Bayram Tosun cinayetinde sır perdesini DNA testi aralayacak

DNA TESTİ SONUCU ORTAYA ÇIKARACAK

3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde DNA testi yapılacağı ve Bayram Tosun'a ait olup olmadığının belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Savcılığı, Bayram Tosun, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 13 yıllık sır perdesinde yeni gelişme! Bayram Tosun cinayeti DNA testiyle çözülecek - Son Dakika

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