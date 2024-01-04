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Muğla'da Gazze'ye Destek Pazarı Açıldı - Son Dakika
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Muğla'da Gazze'ye Destek Pazarı Açıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kurşunlu Camii'nde Gazze'ye destek pazarı kuruldu. Muğla İl Müftülüğü, Menteşe İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen pazarda, kadın ve gençlik kollarının ürünleri satılarak Gazze'deki katliamın yaralarının bir nebze de olsa sarılması amaçlanıyor. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, etkinliğe katılım ve katkı beklediklerini belirterek, hayır çarşısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla\'da Gazze\'ye Destek Pazarı Açıldı
04.01.2024 - 13:40,
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kurşunlu Camii'nde Gazze'ye destek pazarı açıldı.

Muğla İl Müftülüğü, Menteşe İlçe Müftülüğü ile Diyanet Vakfı tarafından Gazze'ye destek pazarı kuruldu. Kadın kolları ile gençlik kollarının yaptıkları ürünleri bu pazarda satarak Gazze'deki katliamın bir nebze yaralarını azaltmak amacıyla kurulduğu açıklandı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından yapılan açıklamada "Muğla il Müftülüğü, Menteşe İlçe Müftülüğü himayelerinde Türkiye Diyanet Vakfı kadın kolları ve gençlik kollarımızın birlikte organize ettiği hayır çarşımız maalesef 7 Ekimden itibaren yaklaşık 3 aydır devam eden katliama maruz kalan Filistin'de Gazze'deki kardeşlerimizin yaralarını sarma adına yapılan bir etkinliktir. Bu etkinliğe hayır çarşısına Muğla'mızdaki hemşerilerimizin, halkımızın katılımlarını ve katkılarını bekliyoruz. Bu hayır çarşımızda emeği geçen başta üniversite öğrencileri hanımefendiler ve hayır sahibi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. 2024 yılının ilk haftalarında Muğla'mıza İslam alemine ve tüm insanlığa huzur getirmesini ben cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Barışın, sevginin, hoşgörünün, adaletin, hak ve hukukun ihlal edilmediği bu güzel değerlerin egemen olduğu bir dünyada yaşamayı, hayat sürmeyi, cani gönülden temenni ediyor. Yeniden katkılarından dolayı bütün hayır sahibi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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