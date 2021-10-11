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Mercan Selçuk, "Babamın Şarkıları" gösterisini sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika

Mercan Selçuk, "Babamın Şarkıları" gösterisini sanatseverlerle buluşturacak

11.10.2021 14:23
Mercan Selçuk,

Besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk'un kızı, bale sanatçısı ve koreograf Mercan Selçuk'un "Babamın Şarkıları" eseri müzikseverlerle buluşacak.

Besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk'un kızı, bale sanatçısı ve koreograf Mercan Selçuk'un "Babamın Şarkıları" eseri müzikseverlerle buluşacak.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT) sezon açılışını, Timur Selçuk'un "İspanyol Meyhanesi", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin" ve "Ekonomi Bilmecesi" gibi klasikleşmiş şarkılarına hazırlanan koreografilerinden oluşan gösteriyle 6 Kasım'da Uniq İstanbul'da yapacak.

Timur Selçuk'un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumlandığı etkinlikte, Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sahneye yansıması planlanıyor.

Etkinlikte, gazeteci Nebil Özgentürk'ün "Bir Yudum İnsan" belgeselinden bir bölüm de gösterilecek.

Timur Selçuk, Selçuk, Dans, Bale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mercan Selçuk, 'Babamın Şarkıları' gösterisini sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika


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