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MİDYAT, SONBAHAR TURİZMİNDE ESKİ GÜNLERİNİ YAKALADI - Son Dakika

MİDYAT, SONBAHAR TURİZMİNDE ESKİ GÜNLERİNİ YAKALADI

25.10.2021 11:37

MARDİN'in Midyat ilçesi farklı din, dil ve kültür mensuplarının bir arada yaşadığı hoşgörünün sembolü olma özelliğini taşıyor.

MARDİN'in Midyat ilçesi farklı din, dil ve kültür mensuplarının bir arada yaşadığı hoşgörünün sembolü olma özelliğini taşıyor. Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin binlerce yıldır kardeşçe yaşadığı ilçede son bahar turizmi canlılığı yaşanıyor. Binlerce yıldır farklı kültürlere ev sahipliği yapan turistik ilçelerden olan Midyat, pandemiden önceki yoğun günlerini yaşıyor.

Nahit Katori taşıyla işlenmiş binlerce yıllık tarihi taş evleri, han, cami, kilise ve manastırları gezmek için Midyat'a gelen turistler, hem bölgenin kültürünü, tarihini ve mimari dokusunu yakından tanıma imkanı buluyor. Sahip olduğu mimari yapı ve sosyal kültür dokusu ile film yapımcıların da gözdesi haline gelen Midyat'a gelen yerli ve yabancı turistler, bir yandan mistik atmosferin tadını çıkartıyor, bir yandan da özellikle filmlerin çekildiği mekanlarda cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekiyor. Midyat Belediyesi de, kültürel çalışmalar kapsamında kurduğu folklor ekibi, kente gelen turistleri Reyhani oynayarak karşılıyor. Performanslarıyla izleyenleri büyüleyen ekibin gösterisini hayranlıkla izleyen turistler, onlara eşlik ediyor.

'ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNDÜK'

Sonbahar turizmi ile ilgili açıklama yapan Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İki yıldır maalesef pandemiden dolayı Türkiye'de ve dünyada bütün hizmet alanlarında aksamalar meydana geldi. Turizm hizmetinde de bu sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Toplumsal duyarlılık artmaya başlayınca, aşılama oranı Türkiye ve dünyada artmaya başlayınca turizm de yeniden eski havasına kazanmaya başladı. Midyat olarak da son iki yıla göre son dönemlerde özellikle yeniden büyük bir canlanma var. Özellikle bölgesel turistlerimizin dışında, ulusal ve uluslararası anlamda da turlarla birlikte bölgemize yeniden ziyaretlerin arttığını gözlemliyoruz. İnşallah Pandemi süreci olumlu şartlar devam ettiği sürece de bu sayı giderek artacaktır. Midyat ilçemiz hakikaten turizm açısından kendi içinde farklı kültürleri fazlasıyla barındıran bir yer. Mevsimin son zamanlarında dahi bugün Türkiye'nin her tarafından ilçemizi, Midyat'ımızı gezmeye gelenlere şahit oluyoruz, ağırlıyoruz onları. Kültürüyle, dinlerin, dillerin şehri olan Midyat'ta hakikaten farklı bir mezhepler olsun, dinler olsun, diller olsun fazlasıyla yaşamış toplumların geçmişten kalan eserlerini günümüze uyarlayarak toplumların gezmesi şansını yakalatıyoruz dedi.

'TARİH KOKUYOR'

Midyat'ı gezemeye gelen Deniz Acar, Midyat tarih kokan bir memleketimiz, dinler ve diller diyarı olarak da adlandırılıyor. Tarih gerçekten kokuyor burası. Turistler ile olsun, reyhani oyunuyla olsun çok nam salmış bir yer dedi. Reyhani ekibi oyuncusu Borahan Halit Bora da, Oynadıkça bu kadar insanın ilgisini görünce çok hoşumuza gidiyor. Çok çok memnunuz. Bizi onure ediyorlar. dedi. Reyhani ekibi oyuncusu Hatice Ağırman ise, Midyat'ı buraya yansıtan çok farklı özellikleri var, yani çok renkten, çok ırktan, dilden, dinden bir çok insanı içimizde barındırdığımız için bunları bu şekilde yansıtmayı tercih ettik. Umarım herkes beğenir. Gördüğünüz gibi zaten burada zaten bir sürü turist var, şu anda mevcut durumda. bunları daha da çok artırmak gayemiz. bu tür çeşitli etkinliklerle faaliyetlerle farklı şekilde sergileyince zaten kültürel olarak da buraya bir nevi tanıtmış oluyoruz ben bununda devamın gelmesini isterim diye konuştu.

MİDYAT, SONBAHAR TURİZMİNDE ESKİ GÜNLERİNİ YAKALADI
MİDYAT, SONBAHAR TURİZMİNDE ESKİ GÜNLERİNİ YAKALADI
MİDYAT, SONBAHAR TURİZMİNDE ESKİ GÜNLERİNİ YAKALADI
MİDYAT, SONBAHAR TURİZMİNDE ESKİ GÜNLERİNİ YAKALADI

Sonbahar, Türkiye, Turizm, Midyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİDYAT, SONBAHAR TURİZMİNDE ESKİ GÜNLERİNİ YAKALADI - Son Dakika


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