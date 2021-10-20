Modifiye araç tutkunları Menteşe'de buluşuyor - Son Dakika

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Çağdaş Elektronik ana sponsorluğunda Kötekli Mahallesi 299. Sokak'ta (Bereket Fırın Yanı) düzenlenecek araç fuarına Türkiye'nin pek çok farklı bölgelerinden 400'den fazla aracın katılması bekleniyor.

Modifiyeli, offroad, klasik ve özel ses sistemlerine sahip otomobillerin sergileneceği fuar Türkiye'nin çeşitli noktalarından modifiye araç severleri Menteşe'de buluşturacak. Otomobil tutkunları Sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar açık kalacak fuarı iki gün boyunca ziyaret edebilecek.