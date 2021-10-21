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Moskova'da Kovid-19 nedeniyle kısmi kapanmaya gidilecek - Son Dakika

Moskova'da Kovid-19 nedeniyle kısmi kapanmaya gidilecek

21.10.2021 13:54
Moskova'da Kovid-19 nedeniyle kısmi kapanmaya gidilecek

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım'da kısmi kapanmaya gidileceği bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım'da kısmi kapanmaya gidileceği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, internet sayfası üzerinden, şehirdeki Kovid-19 durumu ve virüse karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kentte, salgın durumunun kötüleştiğini belirten Sobyanin, 28 Ekim-7 Kasım'da tatil ilan ettiklerini duyurdu.

Sobyanin, bununla birlikte söz konusu dönemde, şehirdeki ilaç ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalar hariç, tüm şirketlerin kapalı olacağı ancak vatandaşların internet üzerinden alışveriş yapabileceği bilgisini paylaştı.

Restoran ve kafelerin sadece evlere servis yapmasına izin verildiğini aktaran Sobyanin, bu tarihler arasında kamu hizmeti sağlayan devlet birimlerinin de kapalı olacağını belirtti.

Bu süreçte, çocuk bahçeleri ile okulların da tatilde olacağını ifade eden Sobyanin, "Tiyatro ve müzeler, yüzde 50 doluluk oranını geçmemesi, barkod (QR kod) sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla ziyaret edilebilecek. Kültür, spor, eğlence ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi yasaklanıyor." ifadelerini kullandı.

8 Kasım itibarıyla ise tiyatro ve müzelerin yüzde 70 doluluk oranını geçmemesi, barkod sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla çalışabileceğini, kültür, spor ve eğlence etkinliklerinin de barkod sistemiyle düzenlenebileceğini bildiren Sobyanin, sağlık alanında faaliyet gösteren firmaların çalışacağını aktardı.

Sokağa çıkma yasağının olmadığı Moskova'da maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Rusya'da yeni Kovid-19 varyantı AY4.2 tespit edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, ülkede yeni Kovid-19 varyantı AY4.2 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu varyantın ülkedeki salgını yaygınlaştırma ihtimali olduğu ifade edildi.

Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyede

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 339 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 8 milyon 131 bin 164'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüsten iyileşenlerin sayısı 25 bin 895 artarak 7 milyon 91 bin 607'ye ulaştı.

Son 24 saatte 1036 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşılan ülkede, virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 227 bin 389'a yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 897 artarak 1 milyon 745 bin 681'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 77 artışla 30 bin 458'e çıktı.

Rusya'da aşılanan kişi sayısı 47 milyondan fazla

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da, 47 milyondan fazla kişinin tam aşılandığı ve toplumsal bağışıklığın yüzde 45 olduğu bildirilmişti.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün ise 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 34 bin 73, can kaybı ise 1028 olarak açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, ülkede Kovid-19 salgınının yeni dalgasında en yüksek seviyeye ulaşıldığını ve 30 Ekim-7 Kasım'da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini bildirmişti.

Moskova, Kasım, Rusya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moskova'da Kovid-19 nedeniyle kısmi kapanmaya gidilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moskova'da Kovid-19 nedeniyle kısmi kapanmaya gidilecek - Son Dakika
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