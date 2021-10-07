AKİF FİLMİ MUĞLA'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU - Son Dakika

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılında Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çekilen ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "Akif" filmi; Vali Yardımcısı Caner Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve 300 kişilik öğrenci tarafından izlendi.

Muğla Valiliği koordinesinde yürütülen etkinlikte, Muğla 75. Yıl Fen Lisesi, Muğla Gazi Anadolu Lisesi, Menteşe Ziya İlhan Dağdaş MTAL öğrencileri, tarihimize ışık tutan, milli ve manevi duyguları pekiştiren "Akif" filmini Menteşe Rüya Park Prestige Sineması'nda ücretsiz izleme imkanı buldular. Filmin vizyonda olduğu süre içerisinde, Muğla genelinde yaklaşık 12 bin öğrenciye ücretsiz olarak izlettirilmesi planlanıyor.

Filmde, İstanbul'un işgalinden İstiklal Marşı'nın kabul edildiği tarihe kadar olan dönem, istiklal sevdasını tüm sinelere kalemiyle işleyen dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve milli mücadelenin en zor günlerinde İstiklal Marşı'nı yazma süreci anlatılıyor.

Senaryosu Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisinin katkısıyla oluşturulan Sadullah Şentürk'ün yönettiği filmde; Yavuz Bingöl, Murat Han, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu ve Nazım Körmükçü gibi oyuncular rol alıyor.