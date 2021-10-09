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Nazilli'de özel öğrenci yurtları ve konaklama yerleri denetlendi - Son Dakika

Nazilli'de özel öğrenci yurtları ve konaklama yerleri denetlendi

09.10.2021 09:47
Nazilli'de özel öğrenci yurtları ve konaklama yerleri denetlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içişleri bakanlığı genelgesine göre ilçedeki özel öğrenci yurtları, otel, pansiyon, apart ve günübirlik konaklama alanları denetlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içişleri bakanlığı genelgesine göre ilçedeki özel öğrenci yurtları, otel, pansiyon, apart ve günübirlik konaklama alanları denetlendi.

Kaymakamlık tarafından oluşturulan komisyon üyelerinin denetiminde kurallara uymayan işyerleri hakkında işlem yapılırken öte yandan ilçedeki güvenliğin sağlanması amacıyla uyarılarda da bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre genel güvenlik açısından risk teşkil eden özellikle öğrencilerin barındığı özel öğrenci yurtları, otel, pansiyon, rezidans, apart ve günübirlik konaklama alanlarında sıkı denetleme yapıldı. Nazilli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve kaymakamlık personeli, polis, jandarma, sağlık, zabıta, vergi dairesi, SGK gibi kurumlarca görevlendirilen personellerin katıldığı denetlemelerde tüm işyerleri denetlendi. Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede "İçişleri Bakanlığının genelgesine göre Nazilli Kaymakamlığınca oluşturulan komisyon üyeleri ile bu işyerlerinin denetimi yapıldı. Özellikle öğrencilerin barındığı işyerlerinde öğrencilerin sağlıklı ortamlarda güvenli bir şekilde barınmaları amaçlanmıştır. Ayrıca geçici konaklamalarla alakalı 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu hükümlerine göre işyerlerinde barınanların kimlik bildirme zorunluluğu hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. Bu yerlerdeki güvenlik açıklarının giderilmesi ve mevzuata uygun şekilde hizmet etmeleri, bildirimde bulunmaları ve öğrencilerin en uygun ortamlarda barınmalarının sağlanması amaçlanmıştır. İşyerlerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunulmuş, mevzuata uymayanlar hakkında da işlem yapılmıştır" denildi. - AYDIN

İçişleri Bakanlığı, Nazilli, Aydın, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de özel öğrenci yurtları ve konaklama yerleri denetlendi - Son Dakika


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