Üye Girişi
Nemrut Krater Gölü çevresinde kamp kurup, gelen ayıları da görüntülediler - Son Dakika

Nemrut Krater Gölü çevresinde kamp kurup, gelen ayıları da görüntülediler

13.10.2021 11:42
Nemrut Krater Gölü çevresinde kamp kurup, gelen ayıları da görüntülediler

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde kamp kuran doğaseverler, göl havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp, yürüyüş yaptı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde kamp kuran doğaseverler, göl havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp, yürüyüş yaptı. Grup zaman zaman gece karşılaştıkları ayıları da cep telefon kamerasıyla görüntüledi.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

YİYECEK ARAYAN AYILARI GÖRÜNTÜLEDİVan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve Bitlis'ten gelen toplam 53 doğasever de 9-10 Ekim tarihleri arasında Nemrut Krater Gölü çevresine kamp kurdu. Araçlarla belli bir bölgeye giden ve daha sora 33 kilometrelik yolu 13 saatte yürüyerek Nemrut Krater Gölü'ne ulaşan doğaseverler, burada kurdukları çadırlarda kaldı. Kulüp üyeleri, göl havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp piknik yaptı. Geceyi burada geçiren üyeler, sabahın erken saatlerinde ise zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Grup üyeleri gece yaptıkları yürüyüşlerde ise zaman zaman ayılarla karşılaştı. Doğaseverler, yiyecek arayan ayıları cep telefon kamerasıyla görüntüledi. ZİRVEDE YEMEK Vadi Doğa Sporları Kulüp Başkanı Ömer Demez, "9-10 Ekim 2021'de Nemrut Krater Gölü kenarına kamp kurduk. Çevre temizliği yaptıktan sonra  kampın kurulması, akşam yemeği, kamp ateşi sohbetler türküler halaylarla  devam etti. Gece boyunca sevimli misafirimiz ayı bizi yalnız bırakmadı.10 Ekim'de sabah saat 03.45 itibariyle kalderanın Ahlat Boğazı Geçidi'nde yürüyüşümüz başladı. Tatvan, Güroymak boğazı geçitlerine yürüyüşümüz devam etti. 2 bin 925 rakımda, Van'dan gelen 33, Bitlis ve Tatvan'dan gelen 20 doğasever dostlarımızla buluştuk. Zirvede yemeğimizi yedikten sonra toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Katılım sağlayan herkesi kutluyoruz" dedi.

Bitlis, Tatvan, Nemrut, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nemrut Krater Gölü çevresinde kamp kurup, gelen ayıları da görüntülediler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti 11:37 9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti Japonya'da insandan insana bulaşan 11:30 Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü 11:23 Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü
Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor 11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek 11:12 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor 11:07 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
Kılıçdaroğlu, 11:03 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 10:25 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
11:30 Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi
11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor
11:24 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum
11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
11:12 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde
11:09 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
11:06 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
11:02 Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler
Gençler yüreklerine dokundu! Mesut Özil ve Sosa duygusal anlar yaşadı Gençler yüreklerine dokundu! Mesut Özil ve Sosa duygusal anlar yaşadı         
11:43
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor         
11:30
"Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum         
11:25
Canlı yayında Canlı yayında "Kadın pazarlığı" kavgası! Müge Anlı'da hiç yayınlanmayan görüntüler sızdı         
11:23
Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi         
11:14
Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde         
11:10
Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar         
11:04
Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi         
10:42
Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı         
10:16
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Mahkemede güldüren anlar! Kendisine Mahkemede güldüren anlar! Kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi         
10:04
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 11:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: Nemrut Krater Gölü çevresinde kamp kurup, gelen ayıları da görüntülediler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement