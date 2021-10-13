Odunpazarı Belediyesi Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkına ağaçlar dikildi - Son Dakika

12 bin 530 bin metrekare alana yapılan parkta, sağlık çalışanlarının katılımı ile ağaç dikildi.Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "COVİD-19 pandemisinde fedakârca çalışan sağlık emekçilerine büyük bir vefa borcumuz var. Onlara hem teşekkür etmek hem de hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin anısını yaşatmak için bu parkı yapıyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO), Sağlık Sen ve Odunpazarı Kent Konseyi'nin talebi üzerine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Vadişehir Mahallesi'ne Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı yapıyor. Pandemi döneminde canını hiçe sayarak fedakârca çalışan ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin anısını yaşatmak için yapılan parkta, ağaç dikim töreni yapıldı. Gerçekleştirilen törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra EBTO Başkanı Dr. Nesrin Ekici, Diş Hekimleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Cihat Arkan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şube Eş Başkanı Birtürk Özkavak, Türk Hemşireler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Gamze Onar Başarangil, Eczacı Teknisyenleri Derneği Eskişehir Bölge Başkanı Metin Yıldız, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi Sağlık ve İş Güvenliği Çalışma Grubu ile sağlık çalışanları katıldı.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNE BÜYÜK BİR VEFA BORCUMUZ VAR"

Törende konuşan Başkan Kurt, tüm dünya gibi ülkemizin de COVİD-19 pandemisinde fedakarca çalışan sağlık emekçilerine büyük bir vefa borcu olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde gösterdiği çabanın çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Biz de EBTO ve Odunpazarı Kent Konseyi'nin talebini kabul ederek ve bu parkı yaparak, görevimizi yerine getirdik. Parkın ağaçlarının bir kısmını arkadaşlarımız dikti, diğer kısmını da bugün sağlık emekçileri ile beraber dikeceğiz. Parkta sağlık çalışanlarına saygı adına bir anıtımız olacak. O da bitmek üzere, anıt gediği zaman burası daha da güzelleşecek. Bir kez daha sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

"BÖYLE BİR PARK YAPMANIZ BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİ"

Etkinlikte konuşanlardan biri de EBTO Başkanı Dr. Nesrin Ekici oldu. Başkan Kurt'a teşekkür eden Ekici, "Biz talep etmiştik ama sizin bu talebi kabul etmeniz ve böyle bir park yapmanız bizi çok memnun etti. Eskişehir'deki tüm sağlık çalışanları, hekimler, eczacılar, diş hekimleri, hemşireler adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HEDİYE OLACAK"

Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı'nın sağlık çalışanları için çok güzel bir hediye olduğunu dile getiren Diş Hekimleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Cihat Arkan, "Belediyemizin ve Tabip Odamızın başlattığı böyle bir çalışma, çok zor durumda olan sağlık çalışanları için moral kaynağı olacak. Tüm vesile olanlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Eczacı Teknisyenleri Derneği Eskişehir Bölge Başkanı Metin Yıldız ve Türk Hemşireler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Gamze Onar Başarangil'de yaptıkları konuşmada Başkan Kurt'a ve Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Başkan Kurt ve sağlık emekçileri parka ağaç dikti.

PARKTA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI ANITI OLACAK

Vadişehir Mahallesi Pamukkale Sokak'ta bulunan Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı'nda, kafeterya, süs havuzu, havuz seyir terası, pergole, çiçekli tak, kent mobilyaları, 2 adet çocuk oyun grubu, fitness aletleri, bisiklet parkuru, matematik adası, yürüyüş yolları ve Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı bulunacak.