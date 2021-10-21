Ordu aşılamada birinci sırada - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni vaka sayılarını ve aşılama oranını gösteren tabloya göre Ordu, yüzde 81,5 oranla Türkiye'de en fazla aşılamanın yapıldığı il oldu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında olduğunu söyledi. Bakan Koca paylaşımında, "Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılama da tedbir de artmalı" ifadelerine yer verdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ordu ilinin aşılama sırasına Türkiye birincisi olduğunu ifade ederek, "Aşılarını düzenli olarak yaptıran vatandaşlarımıza, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve 10 ilçesiyle Ordu ailesine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaşımına göre, en az iki doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfus oranlarını paylaştığı tabloda en çok aşılama yapılan il olarak, yüzde 81,5 oranla Ordu oldu. Ordu'yu, 81,5 oranla Muğla ve yine yüzde 81,5 oranla Kırklareli takip etti.

(Selim Kuşcu-İHA)