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Pelitözü Gölet'i anfibi tipi kepçeyle temizlenmeye başlandı - Son Dakika

Pelitözü Gölet'i anfibi tipi kepçeyle temizlenmeye başlandı

13.10.2021 11:24
Pelitözü Gölet'i anfibi tipi kepçeyle temizlenmeye başlandı

Pelitözü Gölet'i anfibi tipi kepçeyle temizlenmeye başlandı Göleti 5 gün temizleyen anfibi tipi kepçe bozuldu, onarıma gönderildi Gölette 10 yıldır profesyonel balıkçılık yapan Kerim Çelikbilek;

Pelitözü Gölet'i anfibi tipi kepçeyle temizlenmeye başlandı

Göleti 5 gün temizleyen anfibi tipi kepçe bozuldu, onarıma gönderildi

Gölette 10 yıldır profesyonel balıkçılık yapan Kerim Çelikbilek;

"Göletimizi çok fazla ot, sazlıklar ve yosunlar kapladı"

"Hiçbir balıkçı bot olmadan kıyıya balık çekemiyor, yerine göre 20-25 metre uzaklıkta ot var"

"Balıkçı arkadaşlar gölete gelmek istemiyorlar, çünkü çok fazla ot var"

BİLECİK - Bilecik'in turizm açısından en önemli mesire alanlarından birinde hızla yayılan yosunlar anfibi tipi kepçeyle temizlenmeye başlanırken, bu durumu memnuniyetle karşılayan balıkçılar, göletin Bilecik için bir nimet olduğu söylediler.

Bilecik'te merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde bulunan Gölpark Mesire Alanı'nı günde binlerce kişi ziyaret ederek başta piknik olmak üzere birçok aktivitelerle vakit geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda bu alanı Bilecik Belediyesi ilgilenirken, Bilecik İl Özel İdaresi belediyeden tahsisi iptal edilerek alanı geri almıştı. Burada vatandaşlar başta sinek ve bir tesisin lağım kokusundan şikayet ederken, şimdi de yosun istilasına uğradı. İlk etapta kıyılarda başlayan yosun gün geçtikçe göleti sarmaya başlarken, masmavi sudan eser kalmadı. Vatandaşlar İl Özel İdaresi yetkililerine bir an önce turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark'a gerekli önemi vermelerini isterken, İHA'nın 'Pelitözü Göleti böyle gidersen yosundan görünmeyecek' başlıklı haberi sonrası çalışmalar başladı.

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesinden destek

Yaşanan olumsuz haberler sonrası İl Özel İdaresi göleti temizlemek Kocaeli Büyük Şehir Belediyesinden anfibi tipi kepçe istedi. Geçtiğimiz gün çekici yardımıyla gölete indirilen anfibi tipi kepçe çalışmalar başladı. Karadan da İl Özel İdaresi çalışanları sazlıklar ve ağaçları budarken, gölet eski görüntüsüne kavuşmaya başlamıştı. Bu esnada anfibi tipi kepçede yaşanan bir arazı sonrası çalışmalara ara verildi. İl Özel İdaresi yetkilileri, aracın tamiri için Kocaeli'ne gittiğini yerine daha büyük bir anfibi tipi kepçe geleceğini belirttiler. Bunun da tamiri sonrası Pelitözü Göletinde 2 anfibi tipi kepçenin aralıksız yosun temizliğine başlayacağı öğrenildi.

"Göletimizi çok fazla ot, sazlıklar ve yosunlar kapladı"

Pelitözü Gölet'inde 10 yıldır profesyonel balıkçılık yaptığını anlatan Kerim Çelikbilek, "Son 5 senedir göletimizi çok fazla ot, sazlıklar ve yosunlar kapladı. Biz bunu 4,5 senedir dile getiriyoruz temizlenmesi için ama çok geç kalınmış bir çalışma başlattılar. Lakin bir gün iki gün çalışan anfibi tipi kepçe 2 gün sonra falan bozuldu. Bu göleti temizlemek bu kadar zor değil ama bununla ilgilenilmesi lazım. Kimse ilgilenmiyor. Yürüyüş yollarının kenarları ot. İnsanlar yürüyüş yaparken çalının çırpının dibinde yürüyorlar. Yeni, yeni çalışmaya başladılar ama bu çalışmalar ne kadar sürede biter bilgimiz yok. Tahminimce bu çalışmaları yine bitiremezler. Yaz aylarında su çekildikçe yosunlar daha çok tohum döküyor. Tohum döktükçe çoğalma riski çok yüksek. 2 ya da 3 sene sonra göletin tamamını yosun ve ot kaplayacak.

"Hiçbir balıkçı bot olmadan kıyıya balık çekemiyor, yerine göre 20-25 metre uzaklıkta ot var"

Çelikbilek, insanların gölete amatör ve profesyonel şekilde balık tutmaya geldiklerini anlatarak, "Balıkçılar burada 10, 15 günlerini geçirip kamp yapıyorlar. Hiçbir balıkçı bot olmadan kıyıya balık çekemiyor. Çünkü yaklaşık kıyıdan 15-20 metre yerine göre 40-45 metre uzaklıkta ot var. Yani insanlar olta bırakacak yer bulamıyor. Buna bir an önce çözüm bulunması lazım. Bizler temiz bir gölet istiyoruz. Sineğin böceğin pisliğin olmadığı bir gölet istiyoruz. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum buna özen göstersinler daha fazla ilgilensinler ki bir tane göletimiz var o göleğimize de sahip çıkalım" dedi.

"Balıkçı arkadaşlar gölete gelmek istemiyorlar çünkü çok fazla ot var"

Kerim Çelikbilek, önceki yıllarda 30-40 balıkçı arkadaşlarıyla Pelitözü Gölet'inde kam kurdukları ama şuan kimsenin gelmediği anlatarak, "Önceden gölete bir sürü balıkçı arkadaşlarımız geliyordu, bundan 2 sene öncesine kadar. Burada biz aynı anda 35- 40 sehpa yani 30-40 kişiyle balık tuttuğumuz zamanları biliyoruz. Biz Bilecikliyiz ama komşu illerden gelen arkadaşlarımız buranın turizm tanıtımı açısından büyük rol oynuyor. Bursa'da derneklerden gelenler var balığa. Bunlar Bilecik'e de katkı sağlıyor, para kazandırıyor. Burada yiyorlar içiyorlar 15 gün boyunca. Yani son iki senedir bu arkadaşlarda göletten çekildi. Gelmek istemiyorlar çünkü çok fazla ot var" dedi.

"Şuan 100-150 balıkçı olması gerekirken, bir elin parmağını geçmez gelenler"

Çelikbilek, son olarak balıkçıların sorunlarını dile getirerek, "Adamın mesela kullandığı bir kancalı takım 40-45 lira. Adam her geldiğinde burada en az 7-8 tane takım bırakıyor. Külliyen masraf oluyor insana. O yüzden onlar da gelmez oldu. Şuan da bile bir tane balıkçı var. Sezon açıldığından beri belki toplasanız buraya gelen balıkçı sayısı 8-10 dur. Ama şuana kadar normalde 2-3 aydır sezon açık. Açıldığından beri buraya şöyle söyleyeyim belki 150-200 tane farklı çeşitte balıkçı geliyordu; Eskişehir'den, Kütahya'dan Bursa'dan, İstanbul'dan bile gelen balıkçı bile vardı. Ama gölet bakımsızlıktan artık balıkçılar bile uğramaz oldu buraya" dedi.

Pelitözü, Bilecik, Kocaeli, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pelitözü Gölet'i anfibi tipi kepçeyle temizlenmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pelitözü Gölet'i anfibi tipi kepçeyle temizlenmeye başlandı - Son Dakika
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